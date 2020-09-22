標普逼近修正區！川普企掀「十月驚奇」敦促迅速投票

全球股市拋售潮起，週一 (21 日) 多項利空齊發，正使得標普 500 指數陷入修正區的邊緣。

隨著歐洲新冠疫情急遽惡化，並可能面臨新的鎖國封城措施，美股四大指數全線跳水，美國大法官金斯伯格逝世的消息也打壓週一美股，迫使標普 500 指數恐將在今日加入那斯達克指數，進入修正區行列。

隨著科技股拋售潮起，那指於 9 月 8 日回檔超過 10%，進入修正區間。

而標普 500 指數繼 9 月 2 日創下歷史高點 (3,588) 後，如今跌幅已超過 9%。週一盤中時段，標普跌逾 2%，暫報 3236.96，正步步走向修正區範圍 (若收盤跌破 3,222.76 點)。

截稿前，標普 500 指數 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)

美國最高法院大法官金斯伯格 (Ruth Bader Ginsburg) 逝世引發美國政壇震動，川普週一表示，他計劃本週五 (25 日) 或週六 (26 日) 揭曉未來大法官提名人選名單。

美國總統大選進入最後衝刺階段，每屆美國大選，總少不了十月驚奇 (OctoberSurprise) 以撼動選情。外界認為，大法官之死可能讓川普掀起「十月驚奇」。

美國最高法院大法官金斯伯格逝世 (圖片：investing)

川普週一透露，大法官人選名單是女性，提名人選只有五位。他還敦促由共和黨控制的參議院應在大選前迅速投票。

川普之前已經任命戈薩奇 (Neil Gorsuch) 和科瓦諾（Brett Kavanaugh），目前大法官中保守派與自由派各為 5 人及 3 人。

若如川普所願保守派又添一成員，掌管墮胎、醫療保健、槍枝、投票權等美國最高法院將更趨向保守。分析師認為，這可能會損害進一步新冠刺激法案的前景。

BK Asset Management 外匯策略董事總經理 Boris Schlossberg 表示，川普的行動使原本就已動盪不安的美國選舉格局複雜化。

Boris Schlossberg 稱，的確，隨著經濟數據趨緩 / 停滯的表現，市場可能會轉向地緣政治風險，這預示著未來一週市場價格走勢將更加波動。