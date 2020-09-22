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標普逼近修正區！川普企掀「十月驚奇」敦促迅速投票

民眾齊聚哀悼大法官金斯伯格逝世。(圖片：AFP)
民眾齊聚哀悼大法官金斯伯格逝世。(圖片：AFP)

全球股市拋售潮起，週一 (21 日) 多項利空齊發，正使得標普 500 指數陷入修正區的邊緣。

隨著歐洲新冠疫情急遽惡化，並可能面臨新的鎖國封城措施，美股四大指數全線跳水，美國大法官金斯伯格逝世的消息也打壓週一美股，迫使標普 500 指數恐將在今日加入那斯達克指數，進入修正區行列。

隨著科技股拋售潮起，那指於 9 月 8 日回檔超過 10%，進入修正區間。

而標普 500 指數繼 9 月 2 日創下歷史高點 (3,588) 後，如今跌幅已超過 9%。週一盤中時段，標普跌逾 2%，暫報 3236.96，正步步走向修正區範圍 (若收盤跌破 3,222.76 點)。

截稿前，標普 500 指數 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)
截稿前，標普 500 指數 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)

美國最高法院大法官金斯伯格 (Ruth Bader Ginsburg) 逝世引發美國政壇震動，川普週一表示，他計劃本週五 (25 日) 或週六 (26 日) 揭曉未來大法官提名人選名單。

美國總統大選進入最後衝刺階段，每屆美國大選，總少不了十月驚奇 (OctoberSurprise) 以撼動選情。外界認為，大法官之死可能讓川普掀起「十月驚奇」。

美國最高法院大法官金斯伯格逝世 (圖片：investing)
美國最高法院大法官金斯伯格逝世 (圖片：investing)

川普週一透露，大法官人選名單是女性，提名人選只有五位。他還敦促由共和黨控制的參議院應在大選前迅速投票。

川普之前已經任命戈薩奇 (Neil Gorsuch) 和科瓦諾（Brett Kavanaugh），目前大法官中保守派與自由派各為 5 人及 3 人。

若如川普所願保守派又添一成員，掌管墮胎、醫療保健、槍枝、投票權等美國最高法院將更趨向保守。分析師認為，這可能會損害進一步新冠刺激法案的前景。

BK Asset Management 外匯策略董事總經理 Boris Schlossberg 表示，川普的行動使原本就已動盪不安的美國選舉格局複雜化。

Boris Schlossberg 稱，的確，隨著經濟數據趨緩 / 停滯的表現，市場可能會轉向地緣政治風險，這預示著未來一週市場價格走勢將更加波動。

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