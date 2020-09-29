歐元區9月經濟景氣指數升至91.1 好於市場預期

根據歐盟委員會在週二 (29 日) 公布的數據顯示，歐元區 9 月經濟景氣指數 (ESI) 升至 91.1，連續第五個月上升，並優於市場預期。此外，歐元區 9 月消費者信心指數升至 - 13.9，符合市場預期。

歐元區 9 月經濟景氣指數從 8 月份的 87.5 升至 91.1，超過市場預期的 89.0。報告中指出，儘管新一波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍對歐元區帶來衝擊，9 月經濟景氣指數的上升主要受惠於服務業的樂觀情緒有所提高。

歐元區 9 月服務業景氣指數升至 - 11.1，高於前值的 - 17.2，高於市場預期的 - 15.7，連續第五個月上升，並創下 6 個月來新高。

工業景氣指數則從 - 12.8 上升至 - 11.1，但低於市場預期的 - 10.0。零售業景氣指數升至 - 8.7，高於 8 月的 - 10.5，連續第五個月上升。

歐元區 9 月消費者信心指數升至 - 13.9，高於 8 月的 - 14.7，連續第二個月上升，符合市場預期。

分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將需要 2 年甚至更長的時間。IHS Markit 經濟主管 Andrew Harker 表示，歐元區經濟目前正處在十字路口，在未來幾個月內的成長若不是持續回升，就將是停滯不前。歐洲央行曾表示，預計 2020 年歐元區經濟將衰退 8.7%，而在 2021 年及 2022 年將分別成長 5.2% 和 3.3%。

隨著歐元區疫情再度升溫，各國重起封鎖，國際貨幣基金組織 (IMF) 則預估歐元區今年 GDP 萎縮幅度恐超過 10%，直到 2021 年才能見到溫和復甦。