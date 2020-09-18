美國經濟前景變因？貝萊德CEO：預算赤字、通膨和美元地位

全球最大的資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 執行長芬克 (Larry Fink) 週四 (17 日) 在晨星投資會上表示，預算赤字、通膨以及美元領導地位是美國未來幾年的主要隱憂。

芬克說：「短期而言，我認為政府不得不擴大赤字」。他補充說：「但長遠看來，我相當擔憂，尤其日本和中國正在加速人口老化，且未來 10 至 15 年內可能會從儲蓄型國家轉變為消費型國家。」

美國若能夠擺脫赤字等經濟問題，就能使美元和美國資產備受投資人青睞，反之，未來 10 到 15 年內可能會存在風險。

芬克表示，聯準會 (Fed) 將會容忍通膨適度超標，直到長期平均通膨目標維持在 2% 水準。

「未來三年內金融市場最大的風險是通膨，但目前還不用擔心，因為低通膨的壓力會更大。」芬克說道。

Fed 本週表示將維持利率於最低水平直到 2023 年，同時將繼續保持每月購債 1200 億美元。

芬克說：「最需要注意的是，確保我們的經濟具有彈性。」他認為，各國需要一項龐大的全球基礎設施政策，來應對新冠疫情 (Covid-19) 所帶來的財務困境，以及大量的就業損失，尤其是低薪工作。

拿美國為例，美國可能就需要 2 兆美元以上，來建立公共與私營企業夥伴關係，以重振美國。

芬克指出，特別是那些轉為居家辦公的人們會有新的基礎架構需求，包括開發頻寬、電網和其他公用事業等，但美國卻沒有足夠的勞動力可以建設這些基礎設施。