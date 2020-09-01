銀行股、公用事業股均受挫 經濟前景太矛盾！大摩：押注銀行股

公用事業股和銀行股勾勒出的美國經濟復甦前景相當矛盾，但哪一個產業的定價才準確，恐要看未來幾週華府動向而定。

今年迄今公用事業股和銀行股的表現均遜於同期 S&P 500 表現，因公用事業股跌幅近 9%，銀行股甚至下跌了 18%，但同期 S&P 500 上升 8.5%。

摩根士丹利分析師週一報告指出，通常股市表現不會這樣，在銀行股表現大幅遜色的經濟環境下，通常公用事業股就會表現良好，因為公用事業背後有政府支撐，且 3.5% 股息收益率在經濟成長放緩、利率維持低檔時提供安全的營收和收入。

現在處於低利率時期，今年公債殖利率大降，因新冠疫情導致數百萬人失業、旅遊業遲滯，還讓 Fed 調降短期利率到 0。10 年期公債殖利率約莫在 0.7%、30 年期公債殖利率約莫 1.5%，分別較開年時的 1.9% 和 2.3% 下降。

不管如何，公用事業股一直落後大盤，過去 5 週來也一直持續這趨勢，這可能部分歸因於「疫情相關最糟糕的經濟放緩已經過去」這個華爾街和投資者都越來越濃烈的想法。

近幾週股市也上漲至紀錄高點，與此同時較安全的證券則表現落後，例如長期公債等。公用事業股週一上漲，公用事業精選產業 SPDR (XLU-US) 上漲 0.3%，而 30 年公債殖利率下降 0.25%。

由於市場擔心銀行貸款虧損，以及新冠疫情帶來其他經濟後果，導致銀行股一直承壓，且美國利率持續低迷，也無法成為銀行股助力。

殖利率曲線一直是銀行利益的前景衡量標準之一，也被視為經濟前景指標，因為自 1950 年代以來，每一回經濟衰退之前該曲線均會反轉。上週長短債之間的利差擴大，該走勢符合銀行股的表現，但尚不清楚該走勢是否會持續下去，這取決於美國經濟究竟是處於復甦初期，還是將再次放緩。

摩根士丹利銀行策略師預計，經濟成長會出現因刺激政策帶動的反彈，可望推升銀行股，公用事業股會承受更多壓力，因此他們推薦買進銀行股。週一金融精選產業 SPDR 基金 (XLF-US) 下跌 1.18%。

週一報告指出，「我們認為，利率長期走高只是時間早晚的問題。」

但他們的主張有 2 大風險，首先，倘若國會 9 月沒有通過另一項針對新冠疫情的刺激方案，就可能會阻礙經濟復甦，進而壓低銀行股。

「儘管大多數市場參與者認為國會將通過該法案，但因國會推遲，已令人質疑這波經濟復甦的持續性。」

第二個是 Fed 是否會持續維持公債殖利率在低檔。Fed 一直維持不排斥使用日本央行執行的殖利率曲線控制 (YCC) 政策，即 Fed 購買長債，以將長期基準利率拉至目標水準。

長債殖利率偏低可支撐公用事業股，因公用事業股的派息會比固定收益市場看起來更誘人，但 Fed 副總裁 Richard Clarida 週一演講指出，Fed 不可能短期內就採取此行動。

「關於殖利率曲線目標，我們普遍看法是，這種方式帶來的潛在收益恐怕不大。正如我們上回會議中所指出的那樣，Fed 多數人認為當前環境下並不能保證殖利率上限和目標，但如果情況發生明顯變化，Fed 將來會重新評估。」