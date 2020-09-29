搭上回歸潮 新浪棄美返鄉上市？

周一 (28 日) 美股盤前，在美國上市 20 年新浪宣布將私有化，New Wave Holdings Ltd. 及其全資子公司 New Wave Mergersub 將以每股 43.3 美元，總金額 26 億美元買下新浪所有在外流通普通股。在結束美股上市之旅後，市場立即傳出新浪將返回 A 股上市的消息。

針對私有化之後的路要怎麼走，新浪目前尚未透露，對於回 A 股上市一事也拒絕評論。

(圖片: AFP)

2000 年，新浪成為中國第一批在那斯達克上市的網路企業。在這次私有化後意味著其 20 年的美股歷程即將結束。在中概股回歸潮的影響下，新浪也將成為 58 同城之後，又一個退出美股市場的老牌中概股。

新浪私有化之後下一步受到市場關注。根據過去慣例從美股回歸的中概股，大多會選擇在 A 股重新上市。

今年是中概股私有化的熱潮，6 月 15 日，58 同城宣佈私有化。之前 4 月～6 月間，易車、搜狐暢遊、聚美優品均宣佈完成私有化。

這波中概股私有化受到大環境的影響，除了與美國對中資上市企業態度轉為強硬外，也與公司自身營運處境有關。

58 同城、新浪、搜狐暢遊等企業目前排在中國網路產業中的第二隊、甚至第三隊。不在第一隊的光環內，使得這些公司在美國資本市場上市值一直處於低迷的情況。若私有化成功，並且再次回到中國 A 股上市，對於這些公司有機會形成利多。。

凡德投資表示私有化對於公司業務不會有直接影響，主要影響點在於股東手上的股票價值。不同市場對同一家企業的估值是不一樣的，一般來說，A 股的估值比港股高，港股的估值有些會比美股高，主要看是否受到資金青睞。