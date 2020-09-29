投資者大會首日 分析師看好阿里巴巴

中國電子商務巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 為期 3 日的投資者大會，首日過後股價上漲，顯然迄今分析師感到樂觀。

券商 Robert W. Baird 分析師 Colin Sebastian 在投資者大會首日過後，重申阿里巴巴「優於大盤」的股票評級，且目標價為 275 美元。

他看漲阿里巴巴，因該公司在其核心中國市場持續創新，以及在其他領域長期擴張，阿里巴巴因此擁有龐大的市場商機和先進的技術基礎。

由於疫情期間使用者大量增加和參與，阿里巴巴看到了旗下電商淘寶和天貓商城的幾個重大機會。阿里巴巴也向投資者推動創造更沉浸式和互動式的購物體驗，應可提高忠誠度，同時推進高成長領域，例如線上奢侈品，這也是亞馬遜 (AMZN-US) 有意進軍的領域。

Sebastian 指出，海外賣家越來越盼望接觸到中國消費者，這可能提振天貓的進口 / 出口業務，尤其是阿里巴巴「擁有令人印象深刻的進口基礎設施，即使是快速成長之際也能不斷提高效率。」缺貨率較去年同期下降了 30%，同時物流成本也下降了 10%。

他也看漲電商公司 Lazada 在整個東南亞的長期成長前景。

其他券商方面，Loop Capital 分析師 Rob Sanderson 週一也重申阿里巴巴「買進」的評級，且目標價自 280 美元調升至 350 美元。他認為，這次的虛擬投資人大會是股價的催化劑，但他信心增強更偏向估值模組的更新。

他現在認為，阿里巴巴的雲業務價值為 1000 億美元 (較其先前估計的 800 億美元還高)，並指出市場可能仍在低估其網購部門。

儘管其他電子商務股票，例如亞馬遜 (AMZN-US)、Shopify(SHOP-US) 和 eBay(EBAY-US) 近期的反彈漲勢稍微冷卻了一些，但其交易價格仍接近歷史估值範圍的頂端，相較之下，阿里巴巴股價僅接近歷史估值中點，因此為進一步上漲預留了空間。

阿里巴巴週一上漲 4.92 美元或 1.81%，收 276.01 美元，雖然較近期接近 300 美元的高點回落，但今年迄今漲幅仍在 30% 以上。