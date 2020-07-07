在美上市20年 新浪收到私有化要約 可能準備離開

在美中關係日趨緊張之際，在美國上市已經 20 年的新浪 (SINA-US)，可能也準備離開美國。

社群媒體微博的經營商新浪週一 (6 日) 表示，公司董事會收到由 New Wave MMXV Limited 發出的非約束性私有化要約，提議以每股 41 美元的現金價，收購新浪在外發行的普通股。

實際上，New Wave 就是新浪董事長曹國偉控制的公司，註冊於英屬維京群島，原本有持有新浪 12.15% 股份。New Wave 所提出的收購價，較市價溢價 11.8%，較 30 日均價溢價 20%。新浪股價週一上漲 10.6%，收 40.54 美元。

蔚來汽車股價日線走勢圖 圖片：investing.com

新浪在聲明中稱，董事會已經組成了一個包括獨立董事在內的特別委員會，來評估上述交易。

在美中對抗情勢升溫之下，在美上市中國企業的私有化交易意願提升，一旦完成私有化離開美國，有可能轉往上海、深圳或香港上市。

新浪公司主要由其門戶網站新浪網、手機新浪及社群媒體微博所組成，2000 年 4 月就在那斯達克上市，是中國最早一批赴美的科技公司，同時在 2014 年將微博業務分拆上市。新浪之前曾多次出現控制權之爭，之後曹國偉於 2006 年成為新浪 CEO，2012 年兼任新浪董事長，成為至今的掌舵者。

新浪提醒，目前董事會只是收到非約束性私有化要約，無法確保是否會簽署任何協議。

在此之前，中國科技公司 58 同城和汽車互聯網企業易車控股均同意進行私有化。