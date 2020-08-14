季檢結果出爐 阿里巴巴、小米雙雙納入恒生指數

恒生指數公司週五 (13 日) 公布季度檢討結果，阿里巴巴、小米雙雙被納入恒生指數，呼聲高的美團點評則被納入恒生中國企業指數，調整結果將自 9 月 7 日起生效。

根據聲明稿，本次季度調整將阿里巴巴 (9988-HK)、小米 (1810-HK)，以及藥明生物 (2269-HK) 納入恒生指數，權重分別為 5%、2.59%，以及 1.75%，信和置業、中國旺旺、中國神華遭剔除，成份股數目維持 50 隻。

(圖：恒生指數公司)

此外，阿里巴巴和小米同時獲納恒生中國企業指數，權重分別為 5% 和 3.73%，美團點評 (3690-HK) 權重同為 5%，國藥控股、比亞迪、中信證券遭剔除，成份股數目一樣維持 50 隻。

(圖：恒生指數公司)

本次恒生指數調整中，僅工商業股權重上升，其餘皆遭下調，金融股權重自原先的 49.03%，降至 45.47％，公用事業股權重自 4.24%，降至 4%，地產股權重自 10.13%，降至 8.89%，工商業股權重自 36.61%，上調至 41.64%，其中，騰訊 (0700-HK) 權重自 11.48% 降至 10。

其他指數部分，恒生綜合指數成份股數目自 476 隻，增加至 485 隻，恒生科技指數成份股則維持 30 隻不變。