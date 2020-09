美國開鍘中芯 台廠轉單利多概念股出列

美國政府傳出將對中芯國際 (SMIC) 開鍘,晶圓代工版圖可能將大洗牌,市場預期,對台灣半導體產業將有正向發展,並點名聯電 (2303-TW) 將是轉單最大受惠者,且 8 吋晶圓產能早已供不應求,第 4 季可望醞釀新一波漲價熱潮。《鉅亨網》幫讀者盤點出六檔轉單利多概念股,後續有機會成為法人青睞的新寵。

根據統計,中芯高達 50% 的設備來自美國,客戶包括晶片製造商高通 (QCOM-US) 及博通 (AVGO-US)。其中,中芯營收占比 13% 來自高通,主要代工 8 吋 0.18 微米製程的電源管理 IC,以及 12 吋 14/28 奈米製程的入門及手機行動處理器。市場傳,為避免斷貨危機,高通有意轉單台積電 (2330-TW)、聯電、世界 (5347-TW) 等晶圓廠。

聯電與中芯客戶高度重疊,製程技術不相上下,且聯電有能力提供客製化的解決方案,一旦美國確定將中芯列入貿易黑名單,外資點名聯電可望成轉單最大受益者。不過,聯電目前 8 吋晶圓產能趨於滿載,許多客戶不是排到明年,就是要加價包下產能,未來聯電是否能吃下轉單仍有待觀察。

由於 8 吋晶圓代工需求強勁,世界先進之前董事會通過增加 19 億元資本支出,其中新加坡廠今年已投入營運,市場預期,世界也將受惠中芯 8 吋晶圓的轉單效應,全年營收可望再創高。

至於晶圓代工龍頭台積電,亞系外資預期,影像感測器 (CIS)、真無線藍牙耳機 (TWS)、指紋辨識、Wi-Fi、NOR Flash 等產業將出現排擠效應,相關產品的訂單移轉;不過,也有部分外資認為,由於台積電先進製程領先,與中芯的產能重疊度低,且台積電目前產能滿載,受惠空間可能不及聯電。

另外,中芯後段封測廠中國長電科技,在中芯遭封殺影響下,長電恐連帶受衝擊,台灣封測龍頭日月光及美國艾克爾國際科技 (Amkor) 為二大競爭對手,法人看好日月光有機會受惠轉單。

再者,中芯是全球第四大 NOR Flash 廠兆易創新代工廠,提供 NOR Flash 代工產能,中芯遭封殺,台廠旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 均可望受惠轉單,旺宏董事長吳敏求日前指出,甚至可能造成 NOR Flash 市場大缺貨,推升價格走揚。

疫情帶動遠距商機,PC、NB、遊戲機等終端需求持續暢旺,加上華為、中芯陸續遭美國盯上,讓原本就產能吃緊的晶圓代工市場,市況更加供不應求,據悉,有業者已在醞釀第 4 季漲價的規劃,成長幅度將達雙位數。