台灣50反1規模超車0050 槓桿/反向ETF風險非知不可

台股近日震盪，元大投信統計，元大台灣 50 反 1 ETF9/23 規模達 1032 億元，超越 2003 年成立的元大台灣 50ETF 規模 1029 億元。對此，元大投信表示，槓桿 / 反向 ETF 產品在國外行之有年，2014 年國內就出現槓桿兩倍及反向一倍 ETF，提供投資人在期貨、選擇權或是融資融券以外新選擇，除了一般投資人，更不乏大型機構法人喜愛，不過，要投資槓桿 / 反向 ETF 時有一些風險不可不知。

元大投信提醒，因為產品設計的關係，槓桿 / 反向 ETF 適合運用在短期有明顯趨勢的市況，以今年股票市場來說，3 月很適合運用股票反向 ETF，而 4 月以後可以用股票槓桿 ETF 來放大獲利。但當市場多數期間處於區間震盪，就不適合長期持有槓桿 / 反向 ETF。

元大投信表示，投資人若要入手槓桿 / 反向 ETF，一定要掌握四個要點：

1. 投資人身分

槓桿 / 反向 ETF 產品架構較一般投資於現貨的 ETF 複雜，並非所有人都適合。必須具備適格性條件，即為已開立信用交易帳戶；或最近一年內委託買賣認購（售）權證成交達十筆（含）以上；或最近一年內委託買賣期交所上市的期貨交易契約成交達十筆（含）以上；或有槓桿 / 反向 ETF 或槓桿 / 反向期信 ETF 買進成交紀錄，且投資人須簽署風險預告書，證券商才能接受其委託。

2. 操作紀律

目前國內槓桿 / 反向 ETF 產品架構，是透過基金資產的部份資金投資於期貨，以儘可能追蹤標的指數單日正向倍數報酬或單日反向倍數報酬之目標。如果持有槓桿 / 反向 ETF 超過 1 天，則累積報酬會深受市場波動及複利效果影響。因此槓桿 / 反向 ETF 是每天都需要檢視且適時調整部位的投資，只適合做為短期操作，投資人進場前一定要先設好停利停損點，並嚴守紀律操作，不適合長期持有。

3. 價格合理性

ETF 為證券交易所掛牌的基金，因此有「市價」與「淨值」差異。一般投資人透過證券商於集中交易市場買賣的交易價格為「市價」，「淨值」是 ETF 的真實價值，市價高於淨值，稱為溢價；市價低於淨值稱為折價，由於市價會受到諸多市場因素影響，正常情況下，市價會往基金淨值靠攏，因此投資人須注意折溢價情形，避免只看市價而誤判真實價值。

4. 了解標的

目前國內的槓桿 / 反向 ETF 投資市場範圍涵蓋股票、債券、商品、外匯等，而每個市場又各有不同特性。以股市為例，通常單日有漲跌幅限制，但當大盤指數長期報酬率翻倍，長期持有反向一倍 ETF 者，會面臨基金淨值大幅減損。

此外像商品類期貨價格波動較大，因此若標的期貨單日下跌 50%，槓桿兩倍 ETF 會有淨值歸零的風險。但若真有此種情形發生，基金淨值減損為零或負數對投資人最大損失是投入的本金。

