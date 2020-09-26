〈Q4投資展望〉資金派對加持股市翻揚 法人示警漲多先獲利了結

在資金派對加持下，風險性資產下半年起持續看漲，投信表示，儘管全球央行持續撒錢，但考量年底有美國總統大選變數，建議手中持有股債資產可適度獲利了結，回檔時再分批重新投入。

野村投信投資長周文森 (Vincent Bourdarie) 指出，目前企業信心水準良好，歐美各國 PMI 數據都回升到景氣榮枯線以上，顯示經濟穩健復甦的趨勢明確，投資氣氛正好，儘管投資人持續擔憂新冠疫情、美國總統大選以及中美貿易紛爭對市場帶來的利空，但這些不確定因子只會為市場帶來區間震盪，

周文森表示，在聯準會新政策框架下，即使未來通膨升至 2%，聯準會為了讓通膨「長期平均」回到 2% 水準，應不會急於升息，預期市場利率將長期低檔徘徊，這也意味投資人收益需求有增不減。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，低利率環境以及充沛的資金流動性是股市強勁上漲的主要推手，加上經濟基本面最壞的時期已過去，股市未來持續上漲的趨勢已定。

呂丹嵐認為，科技股是 3 月以來帶領股市反彈的重要因子，美國納斯達克指數更屢次創下新高，惟近期出現回檔修正的情況，投資人不免擔心科技股是否出現泡沫。

事實上，科技股持續創新高是由基本面帶動，新冠疫情加速數位化發展，線上購物的滲透率快速提高，甚至線上美食外送平台使用量也大幅增加，新的數位化生活方式將持續發展，並不會因為疫情結束而中止，因此本次回檔應屬常態性整理，而非泡沫的開端。

美盛資產管理表示，目前市場的復甦呈「K 型」分歧式復甦，換言之，市場的贏家和輸家，仍然取決於疫情期間的表現，其中網路零售商、社群媒體和遠距工作平台等表現相對亮眼。

至於實體餐廳、度假村及酒店、航空公司和電影院等，它們是由於 95% 美國民眾需強制居家因此被迫停業。

美盛資產管理認為，雖然標普 500 指數中仍有 300 家公司股價仍未擺脫跌勢，但市值規模排名前五大的股票（蘋果，微軟，亞馬遜，Facebook 和 Alphabet）今年以來仍有 4 成以上漲幅。

展望後市，美盛認為，目前可能是投資在經濟全面復甦的時候，也就是「K 型」的下端，而穩定配息的股票穩定收益來源，並且讓投資人能以具吸引力的價格受惠於美國整體經濟復甦。