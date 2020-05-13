三星、現代集團高層聚首 將共同發展EV用全固態電池

南韓三星集團少主李在鎔與現代汽車集團首席副會長鄭義宣，週三 (13 日) 在三星 SDI 天安工廠會面，雙方就電動車 (EV) 的產業發展進行合作。

業界人士透露，以李、鄭為首的這兩大集團的經營高層，於 13 日當天共同到訪三星 SDI 的天安工廠，雙方就新世代電動車所搭載的全固態電池，在研發現況以及方向性進行了意見交換，而該座工廠也是三星 SDI 小型電池，及電動車用電池的生產據點。

現代汽車集團的高層，在聽取三星針對全固態電池所作的簡報後，也參觀了天安工廠的電動車電池產線。

南韓三星集團少主李在鎔 (圖片：AFP)

日前三星電子發表了全固態電池的革新技術，電動車可在每次充電後行駛 800 公里，全固態電池在運作上不使用電解液，安全性較傳統鋰電池要來的更高，容量也更大，是眾所矚目的新一代電池技術。

此回是兩大集團的掌門人等，首度為了共同的業務目的而齊聚一堂。更是鄭義宣第一次進到三星的工廠內。

現代汽車及子公司的起亞汽車，為了明年初上市的純電電動車作準備，已在去年底決定使用 SK 創新的電池產品。兩家汽車公司也決定在純電電動車的電池採買，要進行 3 次的追加採購。

電動車是南韓政府所推動之「韓式新政 (Korea New Deal)」的發展重點之一。該國總統文在寅在 10 日的就職 3 週年演說中提到，他們將加強培育未來汽車、系統 LSI，以及生技保健等三大新興成長產業，以創出未來的成長動能。

在這樣的契機下，三星和現代這兩個南韓的代表性企業，也因而積極的展開合作。

現代汽車集團的相關人員表示，他們這次拜訪三星 SDI 工廠，是為了在新世代電池技術的方向性進行意見交換，還有分享新技術的發展現狀等。

三星集團方面則表示，為了在移動 (Mobility) 領域有所革新，期待兩家公司能夠擴大合作。