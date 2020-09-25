華為在東京電玩展介紹與Unity的合作 呼籲遊戲業加入

這回以線上方式舉辦的東京電玩展 2020(TGS2020)，中國華為的日本法人 Huawei Japan 週五 (25 日) 在 YouTube 官方頻道上播出影片。華為除了介紹自家 APP 商店「AppGallery」之外，也在影片中介紹了該公司與美國 Unity Software(U-US) 等其他電玩遊戲開發商的合作。

華為日本法人東京電玩展 2020 影片畫面 (圖片來源：擷取自 "Huawei Japan" YouTube 官方頻道)

自從美國政府針對華為發動出口禁令後，華為的智慧型手機等行動裝置在 Google Play 的使用上也受到限制。如何讓自家 APP 商店 AppGallery 的內容更加豐富，也是華為所面對的重大問題。該公司也呼籲遊戲開發商們與他們合作。

這次是華為的日本法人第二次參加東京電玩展，該公司在 25 日的影片中提到，他們的 APP 商店 AppGallery 已經在全球 170 個以上國家提供服務，也有 180 萬名開發者註冊。

不過目前在 AppGallery 只有大約 10 萬種 APP，與 Google Play 的大約 300 萬種 APP 有著極大差距。

美國的研調公司 Sensor Tower 推估，2020 年 H1 的 Google Play 及 App Store 的遊戲 APP 營收高達 366 億美元，占了整體營收的 7 成以上。華為該如何取得更多遊戲廠商的協助，來讓自家 APP 商店的遊戲種類更加豐富，也成了未來的重要課題。