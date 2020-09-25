Spotify執行長將投資10億歐元打造新「歐洲夢」

音樂串流媒體 Spotify(SPOT-US) 執行長 Daniel Ek 週四 (24 日) 宣布將自掏腰包 10 億歐元，投資於專注深度技術 (deep technology) 的歐洲新創公司，期望在未來十年內打造出如美國夢一般的「新歐洲夢」。

在創業展主辦單位 Slush 的虛擬活動上，Daniel Ek 聲稱他將資助所謂的「登月計畫」(moonshot)，來完成這一目標，該計畫專注於開發對科學創新產生重大影響的深度技術。

Ek 表示未來他將尋求在健康、教育、機器學習和生物科技等領域，投資於專注深度技術的新創公司。

據《富比世》(Forbes) 報導，Daniel Ek 身價為 36 億美元，其投資的 10 億歐元 (12 億美元)，約佔其總資產的三分之一。

Ek 指出，資金來源常是新創公司遇到的最大挑戰，他對於歐洲新創企業總是被美國競爭對手買走，或者是優秀歐洲人才被挖角至矽谷，感到相當痛心。

最有名的例子就是支付巨擘 stripe，該公司創辦人來自愛爾蘭，但遠赴加州矽谷創辦公司。

Ek 說：「我們需要更多大規模企業，提高競爭水平，鼓舞人心。」

歐洲的科技發展總被市場認為落後於美國和中國，後兩者在全球都有知名的大型科技企業，例如美國有亞馬遜和微軟、中國有騰訊和阿里巴巴，而歐洲在科技業還沒有公司能達到類似規模。

Ek 指出他將與政府、科學家和投資人合作投資一個規模為 12 億美元的基金計畫。