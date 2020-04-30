〈財報〉Premium付費用戶突破1.3億  Spotify股價勁揚11%

音樂串流平台 Spotify(SPOT-US) 週三 (29 日) 表示，第一季全球付費訂閱戶人數已突破 1.3 億人， Spotify 股價應聲大漲 11.45%，顯示該公司的商業模式面對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍頗具韌性。
Spotify 股價週三 大漲 11.45%，以每股 155.78 美元作收。
Spotify Q1 財報相關數據:
- 總營收：18.5 億歐元，年增 22%，未達市場預期的 18.6 億歐元。
- 毛利率：25.5%，高於市場預測的 22.5-24.5%
- 月活躍用戶數 (MAUs)：2.86 億人，較去年同期成長 31%，季增 5%
- Premium 付費用戶：1.3 億人，較去年同期成長 32%，季增 7%，優於市場預期的 1.286 億人
公司財測與展望：
本季度 Spotify 實現強勁的兩位數營收增長，成功彌補因疫情而下滑的廣告收入。受防疫封鎖措施影響，本季度廣告收入僅佔總營收比重不到 10%。
Spotify 憑多種訂閱方案以及針對非付費用戶的廣告業務持續創造營收，鞏固其領先蘋果 Apple Music 和亞馬遜的音樂串流平台龍頭地位。
Spotify 執行長 Daniel Ek 表示：「儘管全球動盪，但我們幾乎達到所有指標。」
執行長表示，從 2 月下旬開始，部分疫情較嚴重的國家如義大利和西班牙，用戶數量開始下滑，但在過去幾週開始顯著復甦。
Daniel Ek 認為，公司與設備供應商建立 300 多個合作夥伴關係，並將其擴增至 Podcast 服務中，是吸引消費者的原因之一。
此前 Bernstein 分析師 Todd Juenger 曾認為防疫措施下，通勤時間大幅減縮，將導致 Spotify 音樂串流服務和 Podcast 使用時間下滑。
Evercore 分析師 Kevin Rippey 表示，Spotify 的訂閱戶和每月用戶指標表現穩健，而廣告業務則面臨挑戰，不過該業務並非核心。
Spotify Q2 財測展望
- Premium 訂閱戶數量將落在 1.33 億至 1.38 億人區間，Refinitiv 分析師預估 1.365 億人
- 總營收將落在 17.5 億歐元至 19.5 億歐元區間，低於市場預期的 20.2 億歐元
由於匯率變化和較低的廣告收入預期，Spotify 將 2020 年度營收目標從原先的 80.8 億歐元至 84.8 億歐元，下調至 76.5 億歐元至 80.5 億歐元。