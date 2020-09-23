美國新冠死亡數突破 20 萬 這僅是冰山一角

週二 (21 日) 全球新冠疫情肆虐，美國迎來又一可怕的里程碑，新冠死亡數突破 20 萬例，諷刺的是，年初新冠爆發之際，20 萬曾被預測是美新冠死亡的最多人數。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3130 萬例，死亡數突破 96.5 萬例。

美國累計確診超過 686 萬例，累計死亡數超過 20 萬。美國僅佔全球人口的 4%，但美新冠死亡數佔全球的 21%。

過去兩週中，德州和佛州是美國死亡人數最多的州，緊隨之後的是加州。

數周前，美國新增確診數呈下降趨勢，截至週一，29 個州和華盛頓特區每週平均速度增長了 5% 以上，全美各州單日新增病例較一周前增長近 20%，平均新增確診數超過 4.33 萬例。

季節性流感季節，衛生專家警告說感染率可能會上升，面臨流感與新冠肺炎同時爆發的可能性。

美國食品和藥物管理局 (FDA) 前局長 Scott Gottlieb 受訪時表示，我們看到美國的這種情況正急劇增加，目前還不清楚這是否是勞工節後的反彈，是否會開始趨於平穩？或者這標誌著疫情在秋季上升趨勢的開始。

紐約的疾病專家席拉瑪德 (Syra Madad) 提到，疫情爆發迄今只有 9 個月，我們只看到冰山一角。僅看書面上的死亡數無法完全了解真實新冠死亡數，因為研究人員才剛剛開始了解，新冠引起越來越多可能的併發症、後遺症。

美國國家過敏和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇 (Anthony Fauci) 稱，20 萬人死於新冠真令人深省，在某些方面令人震驚。在寒冷的天氣裡，確診數激增，並不是不可避免的，但他對美國沒有實施公共衛生措施的部分地區感到擔憂。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 主任雷德菲爾德 (Robert Redfield) 上週三 (16 日) 抵達參議院作證時表示，與疫苗相比，口罩將提供更有保障的保護。

雷德菲爾德預計，新冠疫苗接種將在今年 11 月或 12 月開始，但數量有限，諸如醫護人員等最需要疫苗的人將接種第一批疫苗，明年第三季才能全美施打。

美國總統川普上週五 (18 日) 則提出更快的時程，美國將在年底前生產至少一億劑新冠疫苗，並在明年四月備妥足夠的疫苗，供所有的美國人接種。