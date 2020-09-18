全球新冠確診突破3000萬 世衛：歐洲疫情非常嚴重

新冠疫情仍在全球大流行，全球週四 (17 日) 累計確診數突破 3000 萬大關，世界衛生組織 (WHO) 警告，歐洲疫情出現非常嚴重的局勢。

世界各國正如火如荼搶時間研發疫苗，全球近日 COVID-19 新增確診屢創新高紀錄。

路透社數據顯示，全球週四 (17 日) 累計確診數突破 3000 萬大關，死亡人數接近 100 萬。世衛數據顯示，全球新冠確診數比每年感染流感人數高五倍。

區域性來看，南北美洲占全球病例數近半，印度疫情野火暴增，僅次於美國，成為世界第二個確診超過 500 萬例的國家。

美國人口僅佔全球人口 4%，累計確診數卻佔全球約 20%。巴西是受災最嚴重的第三大國家，約佔全球病例的 15%。

西班牙、法國和英國為歐洲的重災區。西班牙為歐洲區染疫數最高的國家，達 61.4 萬例，法國居次，確診數達 40.4 萬例，週三法國還通報該國史上最高單日確診數 (9,784)。

英國排列第三，累計確診數達為 38 萬例，近幾週來英格蘭北部各地的病例數量驚人地增加。

世衛組織歐洲區域主任 Hans Kluge 稱，歐洲每週確診數已超過 3 月份首次達到疫情高峰時的數量。上周歐洲每週染疫情人數超過了 30 萬。

Hans Kluge 表示，在過去兩周中，超過一半的歐洲國家單日確診增加 10% 以上，其中有 7 個國家同期間確診數增加兩倍以上。

Hans Kluge 警告，雖然在春季和初夏實施的封鎖措施，將 6 月份新增確診數降至歷史低點，但 9 月確診數已為所有人敲響警鐘。