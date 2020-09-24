〈美股早盤〉經濟復甦憂慮再起 道瓊開盤挫逾200點、標普500抹平年內漲幅

美股主要指數週四 (24 日)，道瓊工業指數跌逾 200 點或 0.8%，標普 500 指數亦跌 0.8％，那斯達克指數和費半分別跌 0.6％和 0.2%。其中，標普 500 指數已自 9 月 2 日的歷史高點跌約 10%，幾乎抹平年內漲幅。

美元走強則持續削弱黃金買盤，週四 (24 日) 金價早盤持續承壓，處近 2 個月低點。

經濟數據部分，美國勞工部統計局 (BIS) 稍早公布上週初領失業金報告，截至 9 月 19 日當週，美國初領失業金報 87 萬人，高於預期和前值，已連續 4 週高於 80 萬水準，就業復甦似乎陷入停滯。

市場情緒持續受到紓困方案難產影響，在兩黨談判陷入僵局之際，美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (23 日) 於赴國會作證時重申，Fed 將持續利用工具來支撐經濟，他也呼籲國會採取更多財政措施，共同幫助美國經濟更快復甦。

自 4 月領漲的大型科技股蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (Amzn-US)、臉書 (FB-US)Alphabet(GOOGL-US) 開盤仍呈下跌趨勢，前兩者均跌逾 1%，後者下跌 0.4%。

截至台北時間週四 (24 日)21 時許：

道瓊指數下跌 219.31 點或 - 0.82%，暫報 26543.82 點

那斯達克下跌 88.75 點或 - 0.83%，暫報 10544.23 點

標普 500 下跌 17.68 點或 - 0.55%，暫報 3219.64 點

費半下跌 4.20 點 - 0.20%，暫報 2122.49 點

台積電 ADR 下跌 1.18% 至每股 77.00 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.668%

紐約輕原油上漲 0.08% 至每桶 39.96 美元

布蘭特原油下跌 0.07% 至每桶 41.74 美元

黃金下跌 0.39% 至每盎司 1618.10 美元

美元指數上漲 0.11% 至 94.545 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

聯合健康 (UNH-US) 早盤下跌 0.54％，至 290.56 美元。

消息人士透露，聯合健康集團 (UnitedHealth Group Inc.) 正就收購網路藥局新創 DivvyDose 進行進階談判，據知情人士稱，收購價格約為 3 億美元。目前雙方皆未回應評論請求。

E.W. Scripps(SSP-US) 早盤上漲 40.88％，至 14.75 美元。

《華爾街日報》報導，廣播公司 E.W. Scripps 將在「股神」巴菲特資助下，以 26.5 億美元收購同業 ION Media。

E.W. Scripps 發布聲明表示，波克夏公司計畫對該公司進行 6 億美元的優先股投資 (preferred-equity investment)，幫助收購廣播同業 ION Media，此外，波克夏還將獲得認股權證，以每股 13 美元價格購入多達 2310 萬股的 Scripps 得 Class A 股票。

黑莓 (BB-US) 早盤上漲 9.79％，至 5.27 美元。

2021 財年 Q2 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 2.66 億美元，年增 1.9%

毛利率報 77.8%，去年同期報 74.7%

營業利潤報 6300 萬美元，去年同期為 200 萬美元

稀釋後 EPS 報. 011 美元，去年同期為 0 美元

每日關鍵經濟數據：

美國上週 (9/19) 初領失業金報 87 萬人，預期 85 萬人，前值自 86 萬人上調至 86.6 萬人

美國上週 (9/12) 續領失業金報 1258 萬人，預期 1227.5 萬人，前值自 1262.8 萬人上調至 1274.7 萬人

美國初領失業金人數 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 22:00 將公布美國 8 月新屋銷售年化總數，預期 88 萬戶，前值 90.1 萬戶

台北時間晚間 22:00 將公布美國 8 月新屋銷售年化月增率，預期 - 2.3%，前值 13.9%

台北時間晚間 23:00 將公布堪薩斯 Fed 9 月製造業指數，前值 14.0

華爾街分析：

瑞穗國際 (Mizuho International) 駐倫敦的多重資產策略主管 Peter Chatwell 於報告中表示：「我們預計多種基本風險因素將在 10 月同時出現，使市場行為走向風險趨避。」

他認為，美國經濟復甦將持續受到地區性封鎖衝擊，美國民主黨總統候選人拜登 (Joe Biden) 的勝選可能性，則為股票和信貸市場帶來顯著的負面影響，對於美國未來的風險資產來說，這是條不利的道路。

Evercore ISI 分析師 Krishna Guha 和 Ernie Tedeschi 表示，鑑於貨幣政策在應對疫情衝擊方面存在侷限，聯準會希望向國會施加壓力，擴大財政政策的支撐力度。不過，因大法官金斯伯格 (Ruth Bader Ginsburg) 辭世，紓困方案短期內恐難以出爐，這將打壓市場情緒。