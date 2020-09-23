鮑爾：疫情得到控制之前 無法期待全面經濟復甦

週二 (22 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，Fed 將繼續支持經濟，目前經濟已有很大的改善，但在新冠疫情得到控制之前，經濟前景仍充滿不確定性。

Fed 主席鮑爾和財政部長梅努欽週二赴眾議院金融服務委員會 (House Financial Services Committee) 作證，鮑爾重申 Fed 應對新冠危機的承諾，並提到迄今為止 Fed 已採取的紓困措施。

Fed 主席鮑爾 (右) 和財政部長梅努欽 (左) 週二赴國會作證。(圖片：AFP)

鮑爾在事先備妥證詞中表示：「我們仍然致力於在需要的時間內，利用我們的工具，竭盡所能，確保經濟復甦盡可能地強勁，並限制對經濟帶來的持久損害。」

Fed 已將短期利率降至接近零的水準，並啟動 13 項貸款和流動性計畫，幫助緩解市場緊張局勢，並為企業提供信貸。

如有需要，Fed 將繼續實施寬鬆政策，但他強調，經濟已有所改善。

鮑爾稱：「經濟活動已經從第二季度的低迷狀態中恢復過來，當時為遏制疫情傳播，大部分經濟活動關閉，目前許多經濟指標都顯示出明顯改善的跡象。然而，就業和總體經濟活動仍遠低疫情前的水準，未來的道路仍然充滿不確定性。」

鮑爾進一步解釋，在疫情得到控制之前，無法期待全面的經濟復甦，只有當人們確信重新參與廣泛的活動是安全的時候，才有可能實現全面性恢復。

Fed 的紓困計畫有可能以不同水準提供逾 2 兆美元的資金，針對中小企業薪資保護計畫 (PPP) 總額達 6000 億，至今只使用到一小部分資金，而一級市場購買公司債的工具根本沒用到。

總體上 Fed 已釋放了約一半潛在資金活水，如果市場再度緊張，Fed 會做好準備。

鮑爾稱：「我們的經濟將從這些困難時期完全復甦，只要有需要，我們仍然致力於使用全部工具來支持經濟。」