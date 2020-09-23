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鮑爾：疫情得到控制之前 無法期待全面經濟復甦

鮑爾：疫情得到控制之前 無法期待全面經濟復甦。(圖片：AFP)
鮑爾：疫情得到控制之前 無法期待全面經濟復甦。(圖片：AFP)

週二 (22 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，Fed 將繼續支持經濟，目前經濟已有很大的改善，但在新冠疫情得到控制之前，經濟前景仍充滿不確定性。

Fed 主席鮑爾和財政部長梅努欽週二赴眾議院金融服務委員會 (House Financial Services Committee) 作證，鮑爾重申 Fed 應對新冠危機的承諾，並提到迄今為止 Fed 已採取的紓困措施。

Fed 主席鮑爾 (右) 和財政部長梅努欽 (左) 週二赴國會作證。(圖片：AFP)
Fed 主席鮑爾 (右) 和財政部長梅努欽 (左) 週二赴國會作證。(圖片：AFP)

鮑爾在事先備妥證詞中表示：「我們仍然致力於在需要的時間內，利用我們的工具，竭盡所能，確保經濟復甦盡可能地強勁，並限制對經濟帶來的持久損害。」

Fed 已將短期利率降至接近零的水準，並啟動 13 項貸款和流動性計畫，幫助緩解市場緊張局勢，並為企業提供信貸。

如有需要，Fed 將繼續實施寬鬆政策，但他強調，經濟已有所改善。

鮑爾稱：「經濟活動已經從第二季度的低迷狀態中恢復過來，當時為遏制疫情傳播，大部分經濟活動關閉，目前許多經濟指標都顯示出明顯改善的跡象。然而，就業和總體經濟活動仍遠低疫情前的水準，未來的道路仍然充滿不確定性。」

鮑爾進一步解釋，在疫情得到控制之前，無法期待全面的經濟復甦，只有當人們確信重新參與廣泛的活動是安全的時候，才有可能實現全面性恢復。

Fed 的紓困計畫有可能以不同水準提供逾 2 兆美元的資金，針對中小企業薪資保護計畫 (PPP) 總額達 6000 億，至今只使用到一小部分資金，而一級市場購買公司債的工具根本沒用到。

總體上 Fed 已釋放了約一半潛在資金活水，如果市場再度緊張，Fed 會做好準備。

鮑爾稱：「我們的經濟將從這些困難時期完全復甦，只要有需要，我們仍然致力於使用全部工具來支持經濟。」

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