蘋果評級遭砍！瑞銀：你可以改買這3檔

瑞銀週三調降蘋果 (AAPL-US) 評級，自「買進」調降為「中立」，但目標價主要基於估值，自 106 美元調升至 115 美元，讓蘋果週三股價重挫 4% 以上，收 107.12 美元。

然而，這是瑞銀新硬體和網路分析師 David Vogt 對一連串科技股的評價之一，雖然調降了蘋果評級，但同時也調整了以下科技股評級：

另外，他也維持了這些科技股評級：

針對戴爾和惠普，他給予買進評級以反映所謂的「策略選擇性」，同時他認為 Arisa 能將獲利推升到共識預期以上。

他最不推薦的是思科、HP Enterprise 和 IBM，「因為他們面臨長期壓力帶來的營收阻力。」

針對戴爾，他在該公司近期宣布的消息中看到機會。戴爾目前正在評估調整手上的 VMware 持股，其中最有可能的處理方是分拆持股，或是購買 VMware 其餘股份。「我們相信，將 VMware 股份免稅分拆給股東，可以降低戴爾的核心槓桿率，同時釋放 VMware 內在價值，進而創造可觀的股東價值。」

針對惠普，Vogt 指出該公司「正利用其強大的自由現金流來推行一項積極的資本分配計畫，由一個成本提取計畫支持，可大幅削減淨支出費用，提高利潤，最終以不會太高的本益比條件下，實現 2 位數的收益成長。

針對蘋果，Vogt 認為其股價已經完全反映 5G iPhone 週期帶來的成長，而 iPhone 硬體事業恐怕會回到偏低個位數的成長。

「從本質上講，蘋果是一家做硬體產品的公司，因為其 80% 營收來自智慧手機、個人電腦、平板電腦和可穿戴式產品。雖然過去 4 年的服務營收複合年成長率 23%，但硬體營收成長卻僅有偏低個位數，iPhone、Mac 和 iPad 都苦苦掙扎著。在經歷新冠病毒一次催動 Macs/iPad 的成長，以及一年期的 iPhone 12 週期後，2021 財年到未來 3 年間，產品營收可能返回到偏低個位數成長。」

他警告道，由於公共雲的支出挫傷了蘋果的營收成長，整個硬體部門存在「長期持續的不利因素。」

此外，David Vogt 認為，歷年來蘋果股票通常在 iPhone 發布前的幾個月表現優於市場，但在 iPhone 發佈後，股票表現遜於市場。