美元迴光返照？經濟學家警告：美元明年底崩盤機率高達50%

避險需求暢旺，美元連續第四日走強，然而週三 (23 日) 美國耶魯大學經濟學家羅奇 (Stephen Roach) 卻釋出警訊，稱美國經濟前景堪憂，美元明年崩盤的機率已高達 50%。

羅奇表示，經濟「雙底衰退」(double-dip recession) 的可能性越來越大，他認為「美元崩盤」曾經是「看似瘋狂」的想法，如今已不再那麼瘋狂，甚至他預估發生機率已高於 50%。

所謂的「經濟雙底衰退」即為 W 型衰退，指經濟觸底回升後因復甦力道不足迅速再次探底。

羅奇在《CNBC》節目上指出兩項美國第二季令人不安的數據，一是美國經常帳赤字於 Q2 創下最慘紀錄，淨國民儲蓄率 (涵蓋個人、企業以及政府部門的儲蓄總和)，在 Q2 同樣面臨創紀錄的衰退，是自金融危機以來首次回落到負值。

他表示：「我們所得到的經濟數據，證實了儲蓄及經常帳的變化比我們預期得還要戲劇化。」

週三衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.44%，至 94.430，逼近 7 月 24 日以來高位 94.435。

羅奇 6 月時曾唱空美元，警告美元指數將在未來一到兩年內暴跌 35%，當時美元指數大約落在 96 水平，但如今他認為這情形 2021 年底前就可能發生。

他說：「由於儲蓄匱乏但市場仍期盼經濟增長，沒有儲蓄盈餘支撐的經常帳戶赤字，終究難逃債務重組清算，使得美元難逃貶值命運。

羅奇曾是大摩亞洲區前主席，曾在 2003 年 SARS 期間居住於亞洲。他也擔憂疫情會影響經濟復甦狀況，因為美國新冠死亡人數已突破 20 萬人，歐洲疫情也持續升溫，隨著秋季流感好發期來臨，美國經濟復甦狀況恐怕不如金融市場那麼樂觀。

羅奇表示，他認為美國出現「雙底衰退」機率將大於 50%。