日本物流機器人市場 預估10年內成長近8倍

日本矢野經濟研究所預測，日本國內與自動倉儲等設施的物流機器人等相關市場規模，到了 2030 年度將高達 1509.9 億日圓，大約是 2020 年度的 8 倍之多。

矢野經濟研究所是在肺炎疫情的因應措施造成需求上揚、還有推動規範改革的前提下，預測用於戶外環境的物流機器人及無人機市場將會擴大。

該研究所預測 2020 年度的市場規模達 175.3 億日圓，2025 年度達 583 億日圓。受到肺炎疫情影響，物流倉庫也必須確保社交距離。該研究所分析，企業為避免作業環境的員工過度密集，將加速導入物流機器人。

既使有災難發生，物流業界也被要求不能停頓。矢野經濟研究所指出，從持續營運計畫 (Business Continuity. Planning，BCP) 的觀點來看，預估機器人的導入步調將會較目前更迅速。

在嚴重缺工的背景下，日本物流業界為了降低作業負擔，於肺炎疫情爆發前就已開始留意機器人。推估日本 2019 年度的市場規模年增 55%、擴大至 131.4 億日圓。與人工同時進行揀貨作業的機器人在展開銷售後，市場就出現增長。

這項調查是在今年 4 至 8 月期間進行，訪問物流機器人的製造商及提供相關服務的業者，還有在業務上活用機器人的商家們。調查內容含括自動倉儲等的貨物進出、揀貨、分類及運送等。