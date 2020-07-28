全聯岡山廠啟動全台首座科技自動倉儲 評估擴建觀音廠

連鎖超市龍頭全聯福利中心今 (28) 日宣布，全台第一座高科技自動倉儲於岡山廠啟動，而另外二座既有的物流廠觀音和梧棲園區，也將設立類似的自動化倉儲設施，目前正規畫評估中，其中觀音廠進度較快，若要設置相關設施，預計將斥資 16 億元，最快 2022 年啟用。

全聯打造台灣零售業最大的自動倉儲。(鉅亨網記者王莞甯攝)

全聯表示，至目前為止，物流方面投資已約 250 億元，此次花費 9.8 億元將岡山廠打造成全台第一座擁有八位一體的高科技倉儲，是台灣零售業最大自動倉儲，結合包括越庫倉、棧式立庫、整箱寄庫倉、拆箱寄庫倉、棧板設備、箱式立庫、分揀機和卸棧設備等。

全聯岡山自動倉儲。(鉅亨網記者王莞甯攝)

全聯強調，岡山自動倉儲啟動後，自動化過程只需 3 分鐘，不僅提升 10 倍以上的人效，從進貨到出貨更可在 24 小時內完成，且超市產業的機器設備與電商產業所需的物流設備並不相同。

全聯 2011 年斥資百億設置觀音、梧棲、岡山三大物流園區，引進日本先進物流系統，為台灣物流界創舉，2018 年再投入岡山物流廠的自動倉儲建置。

其中，觀音物流廠的高速自動分貨系統是全台最大，共有 96 個分貨滑道以及 93 個出貨碼頭，每小時可處理 1.5 萬箱貨品，平日每日處理達 13 萬箱作業量。

梧棲物流園區擁有滑道數共 66 條，以及 57 個出貨碼頭，每小時可處理 1 萬箱貨品，平日每日可處理達 8 萬箱作業量。

岡山物流廠的備貨儲位已達 88% 以上。(鉅亨網記者王莞甯攝)

岡山物流園區的滑道數共 81 條，並具有 72 個出貨碼頭，每小時可處理 1 萬箱貨品，平日每日可處理達 10 萬箱作業量。

全聯強調，目前配送物流車隊約 340 台，每台車可配送 2-3 家門市，相較過去賣場商品由代送商送貨，運輸車輛數已降至原來的 6 分之 1，配送效率大幅提升，門市也更能精準掌握進貨的時間跟成本，讓全聯的優質商品，快速深入台灣每個鄉鎮。

為因應每年最大檔期中元節到來，全聯三大物流廠已準備完成，預計今年觀音物流廠一天的吞吐量最高將達約 25 萬箱、岡山物流約 22 萬箱、梧棲約 20 萬箱；其中，岡山物流廠的備貨儲位已達 88% 以上，預計 7 月底將會滿儲達到 85 萬箱，在新設施投入的帶動下，較去年增加超過 1 倍。