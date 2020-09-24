NEC全新人臉辨識技術可應付口罩 週四股價上揚

日本 NEC(6701-JP) 於週四 (24 日) 表示，由該公司所研發出的全新人臉辨識技術，即使判別對象戴上口罩，藉由眼部附近特徵仍可達到 99.9% 以上的準確度。NEC 聲稱他們的人臉辨識技術可應付各種形狀及花樣的口罩，預定在 10 月上旬開始提供。

NEC 股價週四 (24 日) 收在每股 6000 日圓，較上個交易日上揚 1.52% 或 90 日圓。

NEC 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

NEC 過去的人臉辨識技術，已經有辦法判別戴上口罩後的面孔。但是這回他們的全新辨識技術，則是將研發重點放在戴上口罩時的面孔，提高了準確度及實用性。

新技術在偵測到人臉後，系統會先判定辨識對象是否有戴上口罩。如果發現有戴上口罩，會立即轉手給新技術來進行辨識，系統所截取到的局部個人特徵會與個人的面孔資料進行比對。也不論對象是否有戴上口罩，皆可進行高精確度的人臉認證。

NEC 的這項新技術從 9 月底起，將用在該公司東京總公司大樓的出入閘門。該系統搭配熱感應攝影機使用，也有助於因應肺炎疫情。

在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響下，非接觸式技術與戴上口罩時的各種問題因應也有愈來愈多的需求發生，NEC 的全新人臉辨識技術也跟著應運而生。目前在日本國內外的機場、大型會場以及主題樂園等，都已經廣泛使用 NEC 的技術。伴隨新常態發展，應用範圍也應該會更加寬廣。