裕國董座：將提升高毛利肉品加工及冷凍倉儲業務比重

裕國 (8905-TW) 將在 9 月 23 日重新召開股東會，對於董事改選案，董事長楊育偉今 (29) 日指出，已獲逾半數股東支持，改選後將由董事會通過各項經營擴張案，至於方向上，未來將調降肉品買賣所占比例，提升毛利較高的肉品加工製造及冷凍倉儲業務，期許帶動業績攀升。

裕國今日在上月 24 日召開的股東會，因出席股數僅 29.53%，不論是董監事、或假決議，都未達出席最低門檻而宣告流會，股東會預計 9 月 23 日重開。

裕國營運業務包括肉品買賣、冷凍倉儲業務及營建三大重要業務，楊育偉指出，肉品買賣占營收比重高達 80%，但肉品買賣過程需考量全球飼料價格、飼育量及屠宰量等各種因素，進口後還要受市場行情因素影響，經營者考量等各方面影響因素極多。

楊育偉強調，裕國未來將降低肉品買賣的比重，提升毛利較高的加工製品營收占比，目前南投加工廠已滿載，裕國將在南投尋覓興建二廠，增加肉品處理量。

楊育偉說，台灣在疫情後的冷藏食物市場需求熱絡，正在思考在北部及南部購入倉儲土地，北部希望能找到桃園和新竹間約 1 萬坪內可建立倉儲設施的土地，目前來看，冷凍倉儲除肉品外，水果、飲料等業者也有需求，對營運、獲利有正面的幫助。

目前裕國還有 5 筆建地位於台中新沙鹿，可推案總銷約 20 億元，楊育偉指出，持續留意好的建地。至於今年在沙鹿推出總銷約 9 億元的「裕國豐盛」，已售出 62 戶，將會在 2022 年完工入帳。