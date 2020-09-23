疫情重創南韓旅遊業 半年少6百多家旅行社

南韓旅行業在肺炎疫情重創下，旅行社數量在今年上半年減少超過 600 家。主因在於新冠肺炎 (COVID-19) 的全球大流行，造成世界各國封鎖邊境，國外旅遊難以成行。還有南韓國內旅遊市場也受到當地疫情波及，都讓旅行社難以生存。

《韓聯社》週三 (23 日) 報導，根據韓國觀光協會中央會 (Korea Tourism Association) 統計，南韓今年 6 月底的旅行社數量，較 2019 年 12 月底減少 612 家 (2.7%)，數量從 2 萬 2283 家降到 2 萬 1671 家。若與去年 9 月底的 2 萬 2609 家相比，則是減少了 938 家 (4.1%)。

其中向南韓民眾提供海外旅遊行程的旅行社，在今年 6 月底有 9099 家，較去年 9 月底減少 633 家 (6.5%)；同期以南韓國內旅遊為主的旅行社有 6661 家，減少 378 家 (5.4%)。另一方面，同時提供國內外旅遊行程的旅行社數量有 5911 家，增加 73 家 (1.3%)。

各國航空公司實施減班，還有入境後須進行 2 週隔離的規定，也都造成出入境旅客人數大減。2020 上半年的國外旅客年減 74.7% 至 213 萬 8636 人，出國的南韓民眾也出現年減 74.5% 至 382 萬 755 人。

南韓當局為保護觀光產業，原本打算將 5 月淡季的「旅行週」活動期間，從原本的兩個禮拜延長至一個月，並計畫增加住宿折價券的發行數量。但是不巧的是南韓 4 月底到 5 月初的這段期間疫情嚴峻，旅行週的活動期間也因而縮短至 19 天。還有 8 月以首爾為主的地區疫情再度爆發，使得防疫措施向上提升，住宿折價券的發行還有旅遊折扣商品的預約也都臨時喊停。

南韓經營國內外旅遊的業者都陷入營運困境，部分業者靠著政府援助勉強維持員工僱用，不少業者則是開始裁員或被迫關門。

南韓當局原定本月結束的僱用維持補助金，已決定延長至明年 3 月底。

某家業者嘆氣說道：「現在，旅行社毫無辦法。旅行業要回到過去的經營狀態，應該還要相當長的一段時間。」