〈紐約匯市〉歐元區經濟停滯 美元連四日走強 歐元跌至2個月低點

新冠肺炎疫情持續升溫，英國、歐元區經濟復甦陷入停滯，美股走跌，加上美國政策前景的不確定性等因素皆提振美元避險需求，週三 (23 日) 美元連續第四日上漲，觸及 8 週來最高水平。

週三 (23 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.44%，至 94.430，稍早觸及自 7 月 24 日以來的最高水平 94.435。美元上行潛在阻力位落於 94.40 與 94.80 區間。

過去兩周，歐元區新冠病例不斷攀升，其中西班牙、法國和荷蘭等國正竭力遏制第二波疫情復燃。荷蘭病例數在週三創下歷史新高，過去 24 小時內已確認感染 2357 例。

據 IHS Markit 週三公布的數據顯示，德國、法國及英國的 9 月綜合 PMI 分別報 53.7、48.5 及 55.7，表現均遜市場預期，亦較 8 月有所下跌。歐元區商業活動停滯，服務業連續第 7 個月裁減人力，9 月就業分項指數從 47.8 略降至 47.6。

歐元區 9 月綜合採購經理人指數 (PMI) 從 8 月的 51.9 下滑至 50.1，險些跌破 50 榮枯線分界點。該區服務業再度陷入衰退，9 月歐元區服務業 PMI 初值自 8 月終值 50.5 下滑至 47.6，顯示復甦之路依舊漫長且顛簸。

歐元兌美元下跌 0.39%，至 1.1660 美元，此前午盤一度跌至日內低點 1.1651 美元，為 7 月 27 日以來最低。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

美國銀行 (BofA Securities) 駐紐約分析師 Ben Randol 表示：「市場正在重新審視先前對全球經濟復甦的樂觀態度。近期疫情的消息，對金融市場與經濟增長都較為不利」

Randol 更引述芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 週二的評論，伊凡斯表示，Fed 對於利率的新前瞻指引，並未排除在平均通膨達到 2% 之前就升息，促使投資人奔向美元避險。

向來是偏鴿派的伊凡斯掀起 Fed 走鷹爭議，但週三 (23 日) Fed 副主席克拉里達予以反駁，表示在通膨率達到 2% 之前，他不會開始考慮升息。

市場則認為，Fed 論調不夠具體清晰，因而刺激了美元需求，紐約麥格理 (Macquarie) 分析師 Thierry Wizman 指出，Fed 自從公布新通膨政策以來，言論都非常模稜兩可。

IHS Markit 美國製造業 PMI 初估值報 53.5，服務業為 54.6，顯示本季經濟仍持續穩步回升，但因大選和疫情的不確定性，未來幾個月仍有下行風險。

昨日美國眾議院通過權宜支出法案，讓聯邦政府得以繼續運作到 12 月 11 日，避免在 10 月 1 日新財政年度起始就陷入斷炊關門窘境，有利於美元上行。

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey)在英國商會的線上活動中表示，如果未來需要應用負利率，央行會研究如何實施才能達到效果，貝利週二 (22 日) 表示，最新政策聲明雖然討論了負利率，但不代表央行將很快推出這項政策，這純粹是針對其可行性的探討及評估。

受貝利評論影響，對於英國央行即將推出負利率政策的猜測降溫，英鎊收復了早前的大部分跌幅。

英鎊和歐元投資人還擔心，英國和歐盟無法就自由貿易協定達成共識，這將造成額外的經濟壓力。

英鎊兌美元在交易時段持續走高後回升，最新下跌 0.10%，至 1.2718，稍早跌至 1.2676 美元，為 7 月下旬以來的最低水平。

澳幣兌美元最新下跌 1.34%，報 0.7078 美元，稍早觸及 7 月 24 日以來最低 0.7072 美元。紐幣兌美元下跌 1.39%，報 0.6521 美元。

截至週四 (24 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 94.430。+0.44%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1660 美元。-0.39%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2718 美元。-0.10%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7071 美元。-1.43%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3382 加幣。+0.61%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.40 日圓。+0.46%