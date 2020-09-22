強生政府收緊疫情限制措施 實施期限預計6個月

一改先前著重於重啟經濟的立場，因疫情遲遲未降溫，英國首相強生 (Boris Johnson) 週二 (22 日) 宣布進一步收緊防疫限制措施，並要英國民眾做好準備，新限制措施可能為期 6 個月。

週二 (22 日) 宣布最新限制措施如下：

本週四 (24 日) 起，包含酒吧和餐廳在內等餐飲業僅能提供內用服務，且必須在晚上 10 點前關閉

員工必要時盡可能在家工作

零售業、計程車業者以及餐飲服務業員工及顧客，一律配戴口罩

婚禮人數上限定為 15 人

會議、展覽以及大型體育賽事等商業活動不會在 10 月 1 日重新開放

政府將收緊限制措施，向企業在內等違規者實施更嚴厲的執法行動

數據統計，英國週一 (21 日) 單日新增超過 4000 例確診，英國政府首席科學顧問 Patrick Vallance 警告，若不採取任何行動，英國單日新增確診數恐在 10 月中旬前飆至 5 萬例。

強生今日表示，英國正處於一個「危險的轉折點」，必須即刻採取行動來杜絕病毒傳播，但他強調，本次計畫意在防微杜漸，並非恢復 3 月時的全國性封鎖。

強生表示，現在採取限制措施，可以防止政府日後被迫採取更耗時且耗費金錢的方案，並表示本次限制措施可能為期 6 個月，若未能改善疫情，將考慮採取進一步限制。