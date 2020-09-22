胡錫進：中國不會批准TikTok甲骨文交易

中國官媒《環球時報》總編胡錫進週一 (21 日) 透露，中國政府不會批准 TikTok 甲骨文交易案。

中國官媒《環球時報》總編胡錫進週一 (21 日) 推文寫道：「據他所知，北京當局不會批准 TikTok 母公司字節跳動與美國企業甲骨文 (ORCL-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 目前的交易，因為這危及到中國國安、利益與尊嚴。」

(圖片：胡錫進推特)

母公司字節跳動週一表示，TikTok 將是一家新成立的美國公司 (TikTok Global)，即將 IPO 掛牌上市，擁有該應用程式的全球大部分業務。字節跳動將擁有 TikTok Global 80% 股權，而 TikTok Global 將成為其子公司。

但川普稱，如果我們發現中國字節跳動參與其中 (握有股權)，那麼我們就不會批准這筆交易，我們將密切關注此事。

《環球時報》同日於一篇社論《對美國巧取豪奪 TikTok 說不》中指出，從美方給出的訊息來看，我們很難相信北京政府能夠批准這一協議。

環球抨擊，這看來這不是川普的競選語言，這家公司 (TikTok Global) 將與中國毫無關係，這就是川普政府重組 TikTok 的真實目標。

該社論中提到，字節跳動是一家中國的普通商業公司，接受美國針對中企的不平等條約，交易條款非常充分展現了華盛頓的霸凌做派和強盜邏輯，這是專門針對 TikTok 的歧視性打壓。

從美方給出的訊息來看，我們很難相信北京政府能夠批准這一協議。該協議明顯不公平，且單方面迎合美方無理要求，這意味著美國人通過這一次交易就可以掌控 TikTok 的全球業務，而且歧視性地排斥中國人訪問它。