〈美股盤後〉美中聯合國交鋒 亞馬遜領漲四大指數收紅

週二 (22 日) 美中聯合國大會交鋒、美歐疫情惡化、英國擬再實施 6 個月封鎖、美國大選前的不確定性、兩黨刺激談判仍陷僵局、Fed 主席鮑爾看美經濟復甦之路漫長等消息影響之下，美股開盤後主指漲跌表現不一。

尾盤時段，亞馬遜領軍持續走揚，科技股後座力猛烈，四大指數終場全數收紅，道瓊漲逾 140 點，那指、標普和費半漲逾 1%，終結連續四個交易日跌勢。

中國國家領導人習近平週一暗諷美國霸權欺凌後，川普週二譴責中國散佈新冠謊言，聯合國應要讓中國對新冠全球大流行負責。

Fed 主席鮑爾和財政部長梅努欽週二赴眾議院金融服務委員會 (House Financial Services Committee) 作證，鮑爾重申 Fed 將繼續盡可能長時間地使用其工具，以確保經濟復甦能盡可能強勁。

鮑爾稱，Fed 將繼續支持經濟，目前經濟已有很大的改善，但在新冠疫情得到控制之前，無法期待全面經濟復甦，經濟前景仍充滿不確定性，主張提供更多財政援助。

白宮濟濟庫德洛卻回應，美國經濟並不需要更多的刺激法案來實現 V 型復甦，但針對性的紓困案確實可能會提供很大的幫助。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3130 萬例，死亡數突破 96.5 萬例。

美國新冠疫情惡化，美國半數以上州確診數增加，週一美國通報 52,000 例新增確診數，自 8 月 14 日以來最高單日增長，累計確診超過 686 萬例，累計死亡數超過 20 萬。川普週二表示，在英國宣布重新封鎖後，美國不會跟進，會持續開放經濟。

週二 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 140.48 點，或 0.52%，收 27,288.18 點。

標普 500 指數上漲 34.74 點，或 1.06%，收 3,315.80 點。

那斯達克指數上漲 184.84 點，或 1.71%，收 10,963.64 點。

費城半導體指數上漲 25.98 點，或 1.21%，收 2,180.26 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，非必需消費品、通訊服務和資訊科技領漲；能源、金融和醫療保健領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎氣勢如虹。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.57%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.41%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 5.69%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.08%；臉書 (FB-US) 上漲 2.66%。

道瓊成分股以 Nike 領漲。Nike (NKE-US) 財報告捷喜漲 3.09%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.77% ；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.65%；Visa (V-US) 下跌 1.58%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.41%。

費半成分股多收高。AMD (AMD-US) 下跌 0.30%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.44%；美光 (MU-US) 上漲 1.12%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.00%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.74%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.14%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.23%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.03%。

焦點個股消息

投行 Bernstein 將亞馬遜 (AMZN-US) 股價評優於大盤表現，最近大盤回調為亞馬遜創造買入的吸引力，亞馬遜本月下跌 10% 以上，亞馬遜大漲 5.69% 至每股 3,128.99 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 重跌 5.60% 至每股 424.23 美元。該公司執行長馬斯克 (Elon Musk) 「電池日」前劇透放空，電池日揭露的技術將影響電動車的長期生產，但在 2022 年前都無法達到量產水準。

英特爾 (INTC-US) 上漲 0.46%，該公司週一宣布取得對華為的供貨許可，可繼續生產華為 NB 項目，為繼 AMD (AMD-US) 後，又一美國 CPU 大廠取得華為供貨許可。

阿斯利康和 Moderna 計劃等待更多試驗結果出現，輝瑞 (PFE-US) 有望超越其他對手，率先發現其新冠疫苗是否可有效問世，瑞輝收漲 0.64%。

經濟數據

美國 8 月成屋銷售年化總數報 600 萬，預期 600 萬戶，前值 586 萬戶

華爾街分析

華爾街在上一交易日遭受了急劇拋售，迄今為止，標準普爾 9 月累計下跌 5% 以上，納指迄今下跌 7.4%，道瓊下跌 4.2%。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「沒有理由認為市場不會持續波動，病毒籠罩一切，沒有結束日期，不知道什麼時候才能有個解決辦法。」

Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 稱：「對病毒的擔憂再度浮現，令投資者擔心重啟可能即將逆轉，隨著大選的臨近，越來越多的不確定性出現了，但在國會財政刺激方面卻沒有任何進展，但是我們仍然樂觀地認為，將提早逢低購買，而不是以後買入。」

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 認為，我們認為，由於成功的疫苗可能研製成功、選舉不確定性的結束、美國新的財政刺激方案的通過，以及全球持續的非常規貨幣支持，預計股市將在中期內走高

Mark Haefele 表示，不過，前方道路可能是崎嶇不平的，因此，我們預計今年下半年波動性將持續。