週一美股為何挫跌？大法官繼位之戰促使美大選更莫測

多項利空夾擊之下，週一美股挫跌，道瓊大跌逾 500 點，但華爾街最為熱議的是，美國兩黨對最高法院大法官繼位之戰，這讓美國大選選情更莫測和新一輪刺激法案帶來更多不確定性。

一生致力女權運動，打破法律界玻璃天花板的最高法院大法官金斯伯格 (Ruth Bader Ginsburg) 18 日胰臟癌併發症逝世，享壽 87 歲。

美國民主黨和共和黨正展開激烈博弈，共和黨強硬表態要在選前選出大法官繼任者，但民主黨有意在拜登勝選後擴編反制。

川普週一表示，他計劃本週五 (25 日) 或週六 (26 日) 揭曉未來大法官提名人選名單，候選名單是女性，提名人數只有五位。

對美國市場來說，或許最令人不安的事態發展就是金斯伯格逝世，在美國總統大選即將到來之際，司法替位之戰又來攪局。

美大選料將成為數年來最具爭議的一場總統大選，而投資者為可能出現的爭議性大選結果做好準備。

Rabobank 全球策略師 Michael Every 在一份報告中表示，圍繞最高法院且迫在眉睫的司法爭鬥，讓美國大選變得更重要、更激烈，也更難以預測。

Michael Every 說，大法官繼位之戰使得其他所有議題都處於次要地位。這對川普和拜登來說都是喜憂參半，因為它把人們的注意力從經濟 (對川普來說是壞消息) 和政府疫情處理 (對拜登來說是壞消息) 的焦點移轉開來。

分析師還普遍預計，隨著經濟顯示出放緩跡象，這將進一步降低國會和白宮達成新一輪紓困法案的可能性。

美股知名空頭分析師、摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 領導的分析師團隊於報告中寫道：「市場面臨兩個明顯的結果，要麼國會未能通過新法案，經濟復甦停滯，要麼國會確實通過了法案，這對股市有利，但對債市長期不利。」

華爾街對選舉的普遍焦慮，一些分析師擔心，如果選舉結果有爭議，可能會加劇衝突，甚至可能引發憲法危機。

摩根士丹利分析團隊提到：「美國最高法院大法官金斯伯格 逝世的時機增加另一風險，並可能在短期內對整個市場造成壓力。」

目前大法官中保守派與自由派各為 5 人及 3 人，若再選出一位保守大法官，導致美國最高法院更為右傾。

由於新冠疫情，郵寄選票已成為川普抨擊的重點，認為此舉可能導致選舉舞弊不公且破壞大選。

按照美國現行制度是，若總統大選的結果引發巨大爭議，最終將由最高法院的 9 位大法官來決定應該由誰擔任總統。

摩根士丹利指出：「這次總統大選被視為潛在的風險事件，但現在風險程度可說是超乎想像。」