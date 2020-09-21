巴克萊：下行空間有限 上調今年油價預估至43美元

巴克萊大宗商品研究 (Barclays Commodities Research) 在週一 (21 日) 上調了 2020 年油價的預估，理由是石油需求前景中潛在下行空間有限。

該銀行將 2020 年布蘭特原油的價格和美國​​WTI 原油價格預估，皆提高了 2 美元，分別至每桶 43 美元和每桶 39 美元。該行也預估，到 2021 年，布蘭特原油和 WTI 原油的平均價格將分別為每桶 53 美元和每桶 50 美元

巴克萊表示：「我們對明年的油價仍持建設性態度，因為我們認為石油需求前景中，潛在下行空間有限，主要受惠於各國政府以及公眾對疫情的應對能力持續發展，以及 OPEC + 的持續限制產量。」

上週，OPEC + 曾表示，將對不遵守減產協議的成員國採取行動，以在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間燃料需求下滑的情況下為市場帶來支撐。

OPEC 及等產油國俄羅斯為了支持石油價格，目前已經將產量削減至每日 770 萬桶。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 先前曾表示，有鑑於需求疲軟以及疫情導致商業和消費行為變化，預期 2021 年油價將呈現溫和復甦，並預測全年平均油價會在每桶 50-55 美元區間，市場將有高低點波動。

Novak 認為，復甦速度將在未來轉向緩慢，不再是前幾個月所看到的快速成長趨勢，主要在於能源供需和消費者行為發生變化。他也表示，商務旅遊的減少以及企業轉向網路會議、遠距辦公等，都將是德旅行量下滑，從而抑制原油需求。