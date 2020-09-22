〈能源盤後〉歐洲再度封鎖 全球股市遭拋售 利比亞重啟生產 原油挫逾4%

週一 (21 日) 交易，原油期貨價格重挫，WTI 原油下跌 4% 以上，係因市場預期利比亞原油將很快重返市場，同時歐洲新冠病例增加、全球股市遭拋售令人擔憂，增添了負面情緒。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「無論是因為大自然還是政治因素，石油價格在動盪時都比較低。」

「利比亞石油返回市場構成價格壓力，加上市場擔心會有更多地區實施 COVID-19 防疫封鎖措施，以及美國大法官金斯伯格 (Ruth Bader Ginsburg) 病逝，預計引起政治上一陣混亂，降低了美國獲得迫切需要的新冠紓困方案之可能性。」

「就連大自然也給石油帶來麻煩。」根據國家颶風中心的最新消息，熱帶風暴 Beta 預計週一晚間靠近德州中部海岸和內陸。墨西哥灣地區仍努力於接連不斷的颶風災後復甦，自 8 月下旬的 Laura 颶風到上週的 Sally 颶風。根據安全與環境執法局 (BSEE) 的數據，截至週一，該地區的石油產能仍關閉了 8.36％，天然氣產能則關閉了 5.98％。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.80 美元或 4.4%，收每桶 39.31 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.71 美元或近 4%，收每桶 41.44 美元。

利比亞石油

半島電視台 (Aljazeera) 報導，利比亞指揮官 (Khalifa Haftar) 宣布有條件解除利比亞境內遭國民軍封鎖數月的油田和港口。該消息令人預期全球原油供應量將增加。

S&P Global Platts 週一報導，利比亞一些關鍵油田正準備重啟，但因為技術和運作上的問題，以及政治動盪，油田的重啟工作可能採漸進、逐步的方式。

總部位於維也納的諮詢公司 JBC Energy 分析師認為，基本上狀況是利比亞的供應量自本月底逐步上升，到 2021 年初達到 65 萬桶 / 日。「基於先前基礎設施受損的報導，這遠低於危機發生前 120 萬桶 / 日的水準。這意味著利比亞在今年整個第四季平均增加 23 萬桶 / 日，但因可能出現比預期更陡峭的上升，所以存在一定的上升風險。」

分析師指出，由於全球經濟狀況仍佈滿不確定性，第二波新冠疫情令人擔憂，所以利比亞的石油產量此時返回市場更加強了不利因素。

ING 商品策略主管 Warren Patterson 表示，「顯然，全球石油市場處於脆弱階段，由於需求復甦預計較緩慢，所有增加的供應量都會挫傷 OPEC + 努力減產以平衡市場的效果。」

全球股市遭拋售，部分係因市場憂心 COVID-19 病例增加以及歐洲各國重啟防疫封鎖措施。週一歐股下跌，美股大盤也大跌。

其他能源商品

10 月交割的汽油期貨價格下跌 4.8%，收每加侖 1.1771 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下降 4.5%，收每加侖 1.1073 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格崩跌 21 美分或 10.4% ，收每百萬 Btu 1.835 美元。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，「熱帶風暴 Beta 預計將在今晚登陸，但已經對德州海岸帶來豐沛雨量和洪水，可能會導致美國 LNG 出口設施中斷。」

此外，美國國家海洋和大氣管理局預計，從 9 月 28 日至 10 月 4 日，美國東部和中西部部分地區的氣溫將低於正常水平，「可能會繼續抑制發電用的天然氣需求。」