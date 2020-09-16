台塑化陳寶郎：年底前油價都不會太好 估在40美元上下震盪

國際油價近期表現弱勢，已連 2 周走跌，市場憂心可能重演今年 3 月油價崩盤情況，不過，台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎認為，這次不太可能重演上次崩盤情況，估今年底前原油價格都不會太好，維持在 40 美元上下震盪。

在全球需求改善，加上美元走疲、產油國持續減產下，國際油價 8 月漲至近 5 個月以來高點；但隨著疫情再次升溫，國際油價上周已連 2 周走跌，且包括西德州、布蘭特原油，近 6 個交易日均收在 40 美元之下，15 日受到颶風莎莉直撲美國墨西哥灣影響，當地多個原油天然氣設施暫時關閉，油價小漲，杜拜原油重回 40 美元。

外媒報導，一些大型石油交易商因擔心再度發生疫情，導致石油供給過剩，爭相簽訂租期數月的大型油輪，以儲存過剩石油，市場憂心油價恐再度崩盤。

對此，陳寶郎指出，油價下跌原因包括疫情未能明顯趨緩，對油品需求恐不樂觀；沙國調降 10 月原油銷往亞洲價格，市場憂心是否反映需求疲軟；目前適逢煉油廠歲修高峰期，原油量減少，價錢難以拉升；疫苗研發還未明顯出現轉機。

陳寶郎表示，上述原因導致油價走跌，預期國際原油到今年底前都不會太好，但經過上次油價崩盤的經驗，產油國不太可能出現刻意不減產的情況，估油價不至於崩盤，今年底前將維持 40 美元上下震盪。

陳寶郎指出，今年對煉油業來說很辛苦，許多煉油廠不是減產、就是暫時停產，以免面臨產越多、虧損越大的困境，且目前成品油庫存還是相當高，預期今年底前，煉油廠利潤表現都不會好。