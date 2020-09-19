〈能源盤後〉WTI、Brent原油價格分歧 但本週漲幅均創6月以降最大

週五 (18 日) 交易，原油期貨價格分歧，WTI 原油價格溫和上漲，而 Brent 原油價格小幅下降，但在 OPEC 承諾全力遵循減產協議後，兩種基準原油期貨價格均收創 6 月以降最大單週漲幅。

AxiCorp 全球首席市場策略師 Stephen Innes 表示，「對 OPEC+ JMMC 來說，這不是一個事件，而是不容置疑的。繼續遵守並追趕配額的承諾，以及沙國施壓成員遵守協議，這些似乎深深鼓舞市場。」

OPEC + 週四召開 JMMC 會議，延長了前幾個月充分限制產量的國家可補償性削減的限期。

OPEC+ 8 月起將每日減產規模自先前的 970 萬桶縮減至 770 萬桶。

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 報告提到，「如果落實這些額外的減產配額，那就可望避免石油市場出現令人擔心的供應過剩，庫存也會大大減少。」

在 JMMC 會議上，沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲強調了所有國家遵循減產配額的重要性，並向看空原油價格的交易者發出警告。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 14 美分或 0.3%，收每桶 41.11 美元，為最前月契約 9 月 3 日以來最高收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 15 美分或近 0.4%，收每桶 43.15 美元。

本週 WTI 原油價格收高 10.1%，根據道瓊市場數據，此為最前月契約自 6 月 5 日止的當週以降最大單週漲幅。Brent 原油期貨價格本週收高 8.3%，為 6 月 19 日止的當週以降最大漲幅。

WTI 原油價格自盤中高點下滑，且部分交易時間處於下跌領域，係因半島電視台 (Aljazeera) 報導，利比亞指揮官 Khalifa Haftar ）宣布有條件解除利比亞境內遭國民軍封鎖數月的油田和港口。該消息令人預期全球原油供應量將增加。但 Haftar 計畫停止封鎖的消息在本週一已見報。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，能源交易者會靜觀其變，看看利比亞國內石油公司是否接受 Haftar 解除石油出口封鎖的決定。「利比亞似乎不太可能很快就返回每日 110 萬桶的生產能力。」

與此同時，分析人士指出，現行的油價水準已經對幾個主要生產國產生公共財政上的壓力。

RBC 資本市場全球大宗商品策略部門主管 Helima Croft 表示，「如果價格明顯下跌，我們認為主權生產者將介入以維護其國內財務。當前價格仍遠低於絕大多數 OPEC + 生產國財政收支平衡水準。如果油價再次跌到並延長滯留每桶 30 多美元的水準，恐會危害幾個關鍵石油國家的政局穩定性。」

她預計，在 OPEC+ 今年 12 月召開會議時，至少會決定擱置將減產規模縮減至每日 580 萬桶的計畫，這樣就能有效的讓市場上每日增加 200 萬桶。

她提到沙國國內需求下降，所以出口量必然增加。「值得關注的一點是，沙國增加的出口量是否會使市場過度緊繃，並引發早期調整，尤其是在未遵守減產配額的國家又未能努力推進補償性減產的情況下。」

高盛分析師指出，「部分因中國進口放緩，9 月頭一週原油價格就吐回了夏季的漲幅。但中國決策者上週宣布，他們將在 2021 年補回大宗商品庫存，這又是新的看漲催化劑。」他們重申年底 Brent 原油期貨價格為每桶 49 美元。

其他能源商品

10 月交割的汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 1.2366 美元，本週上漲 12.9%。

10 月交割的熱燃油期貨價格下降近 0.1%，收每加侖 1.159 美元，本週上漲 6.4%。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.3% ，收每百萬 Btu 2.048 美元，本週下跌 9.7%。

國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 週四更新 3 個月的氣溫預報，目前預期冬季 (10-12 月) 的氣溫將高於常態。 Schneider Electric 商品分析師 Christin Redmond 認為，「這是冬季可能較溫暖的第一個跡象，這將不利天然氣價格。」