需求復甦現疲態 國際油價跌至2個月新低 WTI挫逾5%

對於疫情感染激增，拖累需求復甦動能的擔憂，帶動週二 (8 日) 油價跌至 2 個月新低，西德州中質原油 (WTI) 於美股盤前重挫逾 5%。

截至台北時間週二 (8 日) 晚間 18 時分，美國基準 WTI 原油重跌 5.41％，至每桶 37.62 美元，國際基準布蘭特原油亦跌 3.31%，至每桶 40.62 美元，雙雙寫下 6 月底以來最低。

美股盤前，WTI 油價日線圖 (圖：Investing.com)

沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 週一 (7 日) 大幅下調 10 月阿拉伯輕質原油對亞洲的官方售價，油價即下跌，顯示隨著疫情持續，需求復甦可能陷入停滯。

澳洲國民銀行 (National Australia Bank) 原物料商品研究主管 Lachlan Shaw 表示，美國夏季駕駛高峰期即將結束，使市場重新將注意力集中在需求復甦是否足夠強勁，市場顯然存有一些疑問，正如阿美公司下調原油售價行為所要表達的。

Shaw 進一步表示，美國煉油廠維護期的到來，也為市場帶來沈重壓力，這可能使每日原油需求減少 150 萬桶至 200 萬桶，加上部分國家疫情復燃引起人們擔憂，對於長途旅行抱持的謹慎態度，恐導致近期需求復甦放緩。

國際能源署 (IEA) 也表示，在煉油利潤、航空燃油需求以及經濟增長不確定性拖累下，近期全球石油需求復甦腳步陷入停滯，儘管 IEA 並未預期需求將大幅下滑，石油供過於求的局面仍未顯著緩和。