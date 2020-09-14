國際油價跌破40美元 台塑化營運承壓

國際油價已連續 2 周下跌，並為近 3 個月以來，首次跌破每桶 40 美元，石油交易商傳出開始大量租賃油輪，為儲存過剩石油做準備，市場憂心油價恐再度崩盤，為台塑化 (6505-TW) 營運增添不小壓力。

在全球需求改善，加上美元走疲、產油國持續減產下，國際油價 8 月漲至近 5 個月以來高點。

不過，隨著疫情再次升溫，國際油價上周已連 2 周走跌，更是近 3 個月以來，首次跌破每桶 40 美元，包括西德州、杜拜、布蘭特原油，近 4 個交易日均收在 40 美元之下。

外媒報導，一些大型石油交易商因擔心再度發生疫情，導致石油供給過剩，爭相簽訂租期數月的大型油輪，以儲存過剩石油；此舉也引發產油國沙國、俄羅斯的疑慮，市場憂心油價恐再度崩盤，也使台塑化營運面臨壓力。

台塑化總經理曹明日前指出，部分 OPEC 國家需擴大減產，使 8、9 月原油供給數量持續受控制，但解封後，歐洲及印度疫情加劇，導致終端油品需求復甦趨緩，油價保持區間盤整；煉製業務方面，近期毛利偏弱，但下檔有支撐。

至於輕油裂解廠，由於近期美國石化廠受颶風影響，石化產品供給減少，現貨價大漲，帶動亞洲價格上漲，且下游需求穩定，加上輕裂廠進入集中定檢期，供給較吃緊，輕裂廠持續正常獲利。