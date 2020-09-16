黑石： 利率回升+基本面不佳 美股將進入「失落的十年」

黑石集團執行副總裁 Tony James 週三 (16 日) 接受 CNBC 訪問時表示，接下來的股市報酬即將進入「失落的十年」，主因於企業將陷入獲利成長的泥濘當中難以前行。

James 週三參加 CNBC 新加玻線上高峰會時表示，以 1990 年代日本經濟停滯的借鏡來看，未來 5 至 10 年內，美股在充分定價後將難以再上漲，股市的漲勢將進入失落的十年。

James 表示，在基本面上，企業將面臨許多逆風而增加獲利的壓力，其中包含了高稅收、營運成本的上揚、供應鏈效率低下以及影響企業稱產力的「反全球化風潮」。James 進一步說道，這些逆風將使企業長期獲利成長將無法順利翻倍，恐導致未來 5 年至 10 年股市報酬將變得更為低迷。

利率方面，James 提到，目前低利率將不會再向下探底，預估未來幾年將會回到正常水位，然而，較高的利率水準相對的也將使企業獲利與股價存在下滑壓力，主因於借貸成本上揚後將侵蝕企業獲利，進而繳出不佳的表現使股價高估而出現賣壓。

此外，探究今年股市經疫情後卻能逆勢強彈，James 表示，股市反彈動能多來自於聯準會 (FED) 快速的將利率降至 0 的低點，迫使追求殖利率的投資人資金無處安放，因而轉向高收益債或股市尋求較高殖利率，實際上目前仍有許多資金仍未入市，並且正在尋找能夠獲得某種回報的投資。

不過對於聯準會的及時雨，James 仍給予表揚表示，儘管聯準會政策使目前股市處於充分定價，甚至稍微高估了，但這也是為了預防市場出現大崩盤而出現的情況。若沒有聯準會快狠準的猛藥，經濟將出現螺旋式衰退，信用違約潮的漣漪效應恐快速地在市場蔓延。