與股神對作！巴菲特拋售富國 炒底王忙搶入

被稱為華爾街抄底王的 David Tepper 第二季有一些重大投資轉變，其中至少一個項目與股神巴菲特 (Warren Buffett) 對作。

根據 Appaloosa 呈交 SEC 的文件，Tepper 旗下對沖基金 Appaloosa 第二季增持了富國銀行 (WFC-US) 股票，且建倉 AT&T (T-US) 和 Altria Group (MO-US) ，並減持 PG&E (PCG-US)。

Appaloosa 並未立即回應對這些交易的置評請求。

接著 Appaloosa 第二季增持 120 萬股富國銀行，截至 6 月底止，Appaloosa 持有富國銀行 190 萬股。

然而，根據波克夏 (BRKb-US) 週五公布的資料，波克夏卻減持富國銀行，第二季出售了 8560 萬股，將其對富國銀行的投資下砍約 25% 至 2.376 億股。

炒底王 Tepper 旗下的基金第二季也買進了 910 萬股 AT&T 和 160 萬股 Altria，Appaloosa 第一季時均未入手這兩家股票。

Appaloosa 第二季出售了 240 萬股 PG&E，將其對 PG&E 的投資調降至 890 萬股。

無獨有偶，不看好股神的還有倫敦皇家資產管理公司 (RLAM)。

RLAM 在第二季出售了股神旗下的波克夏 (BRK.B-US) B 類股票 53921 股，將其對波克夏的持股減至 761984 股。

RLAM 也出售 Verizon (VZ-US) 和美商奇異 (GE-US)，同時大量增持德儀 (TXN-US) 股票。

RLAM 截至 6 月 30 日管理資產達 1830 億美元，並未對這些交易回應置評請求。