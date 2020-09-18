看準日本不動產投報率佳 香港PAG未來4年大舉投資

根據《日本經濟新聞》報導，香港太盟投資集團 (PAG) 在今後四年時間，將於日本不動產市場最高投入 80 億美元。由於疫情關係，估計許多日本企業會脫手不動產、金融行號的不良債權處理也會增加，PAG 打算選在此時接手。

比起歐美國家，日本不動產行情在這次疫情所受的衝擊較小，因此有許多外資認為日本不動產的回報率較高。

雖然疫情造成全球的不動產交易停滯，但是日本不動產市場也因為海外資金流入而持續活躍。根據日本提供不動產服務的大型企業 JLL 表示，在外資帶動下，日本東京 2020 年 1 至 6 月的不動產交易額，居全球首位。全球投資人也都對日本不動產趨之若鶩。

PAG 從歐美等國的退休基金等集資 27.5 億美元，設立全新基金。包含借款在內的投資能力，最高可達 80 億美元。投資對象為亞太地區的不動產，但是重點擺在日本，也可能只選日本單一市場投資。在以日本為主的不動產基金當中，這回 PAG 可能是最大規模。

PAG 未來除了購買日本的大樓外，也可能進行重新開發或改裝來改變大樓原有用途，他們在過去就曾將大型工廠改為最新的物流設施。此外，PAG 也可能投資不動產公司，或買進與不動產有關的不良債權。

因疫情關係而造成需求減少的商辦大樓，也是 PAG 的投資選項之一。在疫情影響下，若是商業設施及飯店等的價格變得較為合理，也都是可能的投資選項。