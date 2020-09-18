日本8月核心CPI年減0.4% 繼5月之後再度轉衰

日本總務省週五 (18 日) 公布今年 8 月的消費者物價指數 (CPI、2015 年 = 100)。不含生鮮食品的核心 CPI 報 101.3、年減 0.4%、月減 0.4%。與《Nikkei Quick》所整理出的市場預測中數 (年減 0.4%) 相同。而前 (7) 月的核心 CPI 表現，則是與去年同期持平。

日本 2020 年 8 月 CPI 數據 (圖片來源：日本總務省)

這是日本核心 CPI 繼今年 5 月之後再度出現下滑。年減 0.4% 也是 2016 年 11 月以來最大降幅。

住宿費用年比大減 32% ，拉低指數。東京在先前日本政府所推廣的「Go To 旅遊」活動中被排除在外，應該是住宿費用下跌主因。電費、汽油、煤油等能源價格的下滑，也同樣帶來影響。

而價格上升的有外食費、保險費，以及通訊費等。

日本核心 CPI 自 2017 年後就轉為正成長，不再是過去的通縮狀況。但是在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，今年 4、5 月份的表現轉負。日本全國在 5 月底解除緊急狀態，雖然 6、7 月份復甦，但到 8 月份又再度萎縮。住宿費用下滑及去年 10 月的消費稅調漲，都是造成物價上揚力道減弱的主因。

其他方面，日本 8 月不含生鮮食品及能源的超核 CPI 報 101.6、年減 0.1%、月減 0.5%。含生鮮食品在內的全物價 CPI 報 102.0、年增 0.2%、月減 0.1%。