東京迪士尼樂園全新區域 9月28日開幕

日本東京迪士尼渡假區 (TDR) 的營運公司「東方樂園」(Oriental Land)(4661-JP) 週四 (17 日) 宣布，東京迪士尼樂園的新區域，全新「夢想世界」(New Fantasyland) 即將於 9 月 28 日開幕。

東方樂園股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

新開幕的這個區域是以迪士尼電影「美女與野獸」來作為主要主題，內有各式遊樂設施、餐飲，以及販售相關產品的商店等。

在全新夢想世界裡，設有東京迪士尼樂園的首座室內型大型劇場「夢幻樂園森林劇場」，可容納約 1500 名觀眾。其他還有迪士尼代表性卡通人物米妮專屬的迎賓設施「米妮時尚工作室」，以及動畫電影「大英雄天團」的主題遊樂設施「杯麵歡樂之旅」等。

全新夢想世界原本計畫在 2020 年 4 月 15 日開幕，但是在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋也都從 1 月底開始暫停營運，新區域的公開日期也因而延後。

負責東京迪士尼樂園營運業務的東方樂園，先前在 6 月 23 日的時候表示，在 7 月 1 日重啟園區營運後，會視屆時情況來決定新區域何時開幕。

而不只是東京迪士尼樂園，東京迪士尼海洋也正在進行園區的擴張工程。新區域的「Fantasy Springs」(暫譯：夢幻之泉) 也預定在 2023 年度開幕。