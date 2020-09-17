日本8月乙烯生產表現佳 連續3個月高於榮枯線

根據日本石油化學工業協會 (JPCA) 的統計數據，日本 8 月乙烯的生產設備稼動率報 91.7%，跨越榮枯分水嶺的 90%。日本乙烯生產設備稼動率已連續 3 個月維持在 90% 以上，也反映出汽車工廠生產重啟所帶來的需求回溫。

日本 8 月的乙烯產量報年減 1.5% 至 54.3 萬公噸。由於工廠稼動率低於去年同期，產量也有所減少。

JPCA 與日本乙烯基工業環境協會 (VEC) 整理了 5 種主要樹脂產量，在 8 月全部低於去年同期。

5 種樹脂在日本國內的出貨量均遜於去年同期。但是根據 JPCA 說法，由於日本汽車業運作走向正常，聚丙烯 (PP) 的減幅縮小。也由於口罩等衛生用品的需求暢旺，聚丙烯纖維的出貨表現走穩。

出口方面，由於去年同期的出口水準走低，低密度聚乙烯 (LDPE) 等 3 種樹脂的出口呈現增長。日本聚氯乙烯 (PVC) 出口，也由於主要市場印度解封的緣故，表現亮眼。

庫存水準方面，低密度聚乙烯、高密度聚乙烯 (HDPE)，以及聚苯乙烯 (PS) 的庫存水準略為偏高，聚丙烯則是逐漸走向適當水準。

在美、中貿易摩擦影響下，導致日本產的電子材料等停止向中國出貨。JPCA 會長和賀昌之表示，具體影響也要經過幾個月時間才能得知。他也提到疫情雖有再度擴大的疑慮，但是今後的乙烯需求也應該會隨著景氣復甦而隨之擴大。