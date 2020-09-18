美銀行庫藏股禁令將到期 業界：已備妥銀彈

聯準會於美國當地時間周四 (17 日) 表示，將在未來兩周 (在 9 月底前) 決定是否延長限制銀行配息與庫藏股政策，這些限策措施原定於第三季結束後失效。美國銀行業已經準備好一旦聯準會放行，將開始進行庫藏股政策。

聯準會在今年 6 月美國遭到新冠病毒侵襲最嚴重時宣佈，將銀行的配息限制在第二季的水準，並禁止所有銀行業的庫藏股政策，直到第三季結束。聯準會當時表示，根據一項分析顯示如果銀行不保留充足的資本，銀行業恐將面臨潛在風險。

摩根大通已經表示，只要聯準會重新開放銀行業的庫藏股政策，公司可能在第四季開始在市場買回自家股票。

(圖片: AFP)

此外，聯準會周四還公布今年第二次的銀行業壓力測試。這次的壓力測試設定兩種假設情境，將檢視在美國執業的銀行其資產負債表健康程度。這也是聯準會首度在一年內對銀行業進行兩波壓力測試。壓力測試將檢測銀行在失業率持續攀升下的可能變化。

這次壓力測試的兩種情境分別為 A：假設在 2021 年底時美國失業率達到 12.5%，GDP 萎縮 3%，同時還假設海外市場遭遇到更大的衝擊。

B：則是假設經濟衝擊力度較小，在 2021 年底美國失業率升至 11%，同時經濟下滑速度較慢，但持續時間更長。

聯準會計畫在今年底前公佈壓力測試結果，但並未透露結果是否會使銀行業有提升資本的需求。聯準會之前曾指稱，他們不願在危機中要銀行補充資本。

聯準會副主席奎爾茲 (Randal Quarles) 在聲明中表示，美國經濟在接下來幾個季度的不確定性仍然異常地高，這兩項額外的壓力測試將就大型銀行的韌性提供更多訊息。

