全球第二大NAND快閃記憶體廠鎧俠10月IPO 東芝股價應聲跌

日本 NAND 快閃記憶體大廠鎧俠 (Kioxia，原本的東芝記憶體)，於 27 日 (週四) 取得股票上市許可，即將於 10 月 6 日 IPO。股票上市時的市值估 2.13 兆日圓。

消息傳出後，東芝 (6502-JP) 股價於週五 (28 日) 早盤下跌。日本時間 28 日上午 10 點 40 分，暫報每股 3230 日圓，較前一個交易日下跌 1.37% 或 45 日圓。

東芝股價走勢日線圖 (圖片：Yahoo Japan)

東京證券交易所於 8 月 27 日批准鎧俠的 IPO 案件。鎧俠的 NAND 快閃記憶體在全球市占率排名第二，其前身是原本的東芝記憶體。

過去東芝由於假帳問題及美國核電子公司的鉅額虧損，經營面臨挑戰。2018 年時，美國私募基金公司貝恩資本 (Bain Capital) 領軍的「美日韓聯盟」，以約 2 兆日圓取得東芝半導體業務，東芝在當時也有出資一部分。該公司後來於 2019 年 10 月宣布正式更名為「鎧俠控股株式會社」(Kioxia Holdings Corporation)。

目前以股東會的議決權來看，東芝持有鎧俠約 4 成股份，在未來股票上市後，也將賣出部分股票。

東芝於 27 日表示，未來在股票賣出後，該公司實際拿到的一半金額，原則上用於股東分紅。

市場也預估未來鎧俠在上市時所發行的新股，將讓該公司取得 853 億日圓資金。不過隨著股票發行數量增加導致的股價下跌，似乎已經引起一部分主要股東的不滿。未來在股東利害關係交錯下，與中、韓勢力抗衡的成長戰略也不太明朗。