電動車熱潮 南韓LG化學計劃分拆電池業務

南韓 LG 化學在週四 (17 日) 表示，隨著電動車潮流持續，該公司計劃在 12 月份將公司旗下電池業務分拆為一家新的公司。

LG 化學指出，新公司將會專注於電池業務，以加強專業技能和市場主導地位，並考慮將分拆後的電池子公司上市，以籌集發展資金，擴大規模，以滿足日益成長的電動車電池需求。

LG 化學是美國特斯拉 (TSLA-US) 和通用汽車 (GM-US) 的電動車電池供應商。隨著電動車市場持續擴大，對於電動車電池的需求也日益增加，電動車電池製造商業績也隨之提升。LG 化學最近一季的財報顯示，受惠於歐洲汽車製造商的需求增加以及特斯拉汽車所需的圓柱電池銷量提升，LG 化學轉虧為盈，該公司也預計未來將進一步盈利。

LG 化學表示，新公司預期將於 12 月啟動，目標是到 2024 年實現 30 兆韓元 (255 億美元) 的營收，而今年的預期營收為 13 兆韓元。新的全資子公司暫定名為「LG Energy Solutions」，預期也將生產用於智慧型手機和筆記型電腦的小型電池、儲能系統以及汽車電池。

專研於電池和電動車產業的凱恩能源研究 (Cairn Energy Research Advisors) 曾在報告中表示，全球電動車銷量有望在 2021 年躍升 36%，並首次突破 300 萬輛。凱恩能源研究董事 Sam Jaffe 認為，將引起電動車需求的兩個最大因素是歐洲和中國的市場。數據顯示，中國已經是世界上最大的電動車市場，去年該國生產出 100 萬個電動車型。