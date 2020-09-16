日經：華為禁令衝擊日本半導體產業 影響規模上兆日圓

日前美國商務部要求含美國技術產品出口華為，須向白宮申請許可的 120 天緩衝期於週一 (14 日) 到期。隨著 華為出口禁令 15 日正式生效，日本半導體廠商預料受到嚴重衝擊，零件出貨影響規模估計達 1 兆日圓。

《日本經濟新聞》週三 (16 日) 報導，索尼 (6758-JP) 原本打算在 2020 年度結束的三年間對設備投資投入 7 千億日圓，但投資額已於 8 月上旬下修至 6500 億日圓，主要原因正是華為禁令，預估每年高達數千億日圓的影像感測器出貨會受到衝擊。

根據英國 Omdia 調查，日本企業 2019 年供應價值約 1.1 兆日圓的零件給華為，受到影響的企業不只索尼。

MCU 大廠瑞薩 (6723-JP) 從 15 日 (週二) 起，已經停止將 5G 基地台功率放大器所使用的半導體供應給華為。

東芝 (6502-JP) 也從 15 日開始暫停硬碟 (HDD) 及半導體的出貨。該公司表示，要盡力釐清自家產品是否落在禁令範圍。

華為則搶在禁令生效前，囤購智慧型手機等產品生產不可或缺的 DRAM，導致 DRAM 的現貨價格從 9 月初到現在上漲 7%。

有預測指出，華為 2021 年的智慧型手機出貨，將較 2020 年全年預估大減 7 成。Omdia 資深總監南川明認為，俗果華為的囤貨需求消失，DRAM 價格在 9 月中過後就會下跌。這讓日本半導體廠商在生產數量及價格的拿捏上，因為華為問題而更加棘手。

如果企業違反禁令，那些被列入美國出口管理規定 (EAR) 當中的美國製軟體及高科技技術等，也都將無法進口。另一方面，受管制的產品就算是繞過美國也無法從其他國家進口到日本，同樣地，日本也無法出口相關產品到其他國家。

該禁令的影響範圍廣泛，企業在生產、銷售都受到嚴重影響。還可能被課以最高 100 萬美元的罰金、入獄服刑，企業形象也會嚴重受損。