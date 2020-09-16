索尼SIE出面闢謠「PS5減產報導並非事實」

日本索尼 (6758-JP) 週三 (16 日) 表示，《彭博社》所報導的 PS5 減產消息並非事實，本年度的生產仍然維持原訂計畫，澄清相關消息。

索尼股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Sony Interactive Entertainment(SIE) 的公關部門，就 PS5 減產接受日本財經媒體《Nikkei Quick News Inc.》採訪。該部門表示「雖然相關生產的詳細訊息沒有對外公布，不過該款主機自展開量產之後，生產台數就沒有更動。」

《彭博社》在昨 (15) 日報導中指出，根據多名消息人士說法，PS5 在本年度 (至 2021 年 3 月底) 的生產台數下修 400 萬台，數量預估落在 1100 萬台。原因出在 PS5 主機最關鍵的 SoC(系統單晶片) 生產良率不穩，一直停留在低至 50% 等生產阻礙，所以不得不重新調整生產計畫。

另外也有業界人士透露，PS5 的系統單晶片採台積電 (2330-TW)7 奈米製程生產，先前在良率拉升方面確實遭遇瓶頸，索尼因此下修今年量產目標，但近來良率問題已有改善。

PS5 主機搭載 8 核心 AMD (AMD-US) 量身打造的 Zen 2 全新架構半客製化晶片，GPU 採用 AMD RDNA 2 架構的半客製化繪圖處理器。均以台積電 7 奈米製程生產，將 CPU、GPU、I/O 晶片組等，利用封裝技術整合為單顆半客製化系統單晶片。