傳蘋果要求夏普增加手機面板供貨 白山工廠拼年內重啟

根據電子版《日刊工業新聞》16 日 (週三) 報導，鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (6753-JP)，正打算在 2020 年內重啟日本石川縣白山工廠的生產作業。夏普已與供應商們在價格方面達成協議，要加速展開材料調度。

由於夏普似乎接獲來自蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 面板增產指示，該公司也希望在接手白山工廠後，能迅速重啟面板生產，以向公司內外宣傳買下該工廠的好處。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

夏普即將於今年 10 月前，從日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP) 手中取得白山工廠的土地及廠房。在今年 8 月底左右，夏普方面就開始要求供應商及設備業者們準備材料等，目標在 12 月展開面板生產，最快也可能推前至 11 月。

蘋果 iPhone 的 LCD 面板供應，共有 JDI、夏普、LG 顯示 (LG Display) 等三家公司。由於 LG 的 LCD 面板生產最快將於 12 月的時候結束，蘋果方面為確保 LCD 面板的貨源供應，夏普方面也應該承受了不少來自蘋果公司的增產壓力。

過去 JDI 為了刪減固定費用，於 2019 年 7 月停止了白山工廠運作。該工廠也即將於相隔 1 年半後再度重啟，夏普也預計活用 JDI 的供應鏈來從事生產。但是目前還不知道該公司能否確保量產所需的足夠員工數量。

夏普以 LCD 面板為主的顯示裝置部門，預計 10 月 1 日進行分拆。未來在納入白山工廠後，人員及設備也應該會進行重組。