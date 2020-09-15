亞開行下修開發中亞洲國家GDP預測 恐現近60年首度負成長 台灣持平

亞洲開發銀行 (ADB) 週二 (15 日) 公布展望報告，預估 2020 年開發中亞洲國家 (亞太 46 個國家和地區) 的國內生產毛額 (GDP) 成長率會落在 - 0.7%，遠低於 6 月預估的 0.1% ，代表可能出現相隔 58 年的負成長。不過明年成長率預測上修至 6.8%。

亞洲新興經濟體 GDP 成長率預測 (圖片來源：亞洲開發銀行)

亞開行在整理出會員國與地區的 GDP 成長率預測後，於每年 4 月公布《亞洲發展展望》(Asian Development Outlook，ADO)，並在每季作出修正。這回是繼今年 6 月之後的第 2 次修正。

亞開行是以新冠肺炎 (COVID-19) 於 2020 年底落幕、且經濟活動重啟的前提下，編纂這份展望報告。

今年台灣 GDP 成長率預測 0.8%，與 6 月相同。

印度經濟預估萎縮 - 9.0%，較 6 月時的 - 4.0% 大幅下修。印度的肺炎疫情迅速蔓延，部分企業活動受到限制，也對經濟帶來更進一步的打擊。

東南亞整體為 - 3.8%，也低於原本的 - 2.7% 。泰國從 6 月預測的 - 6.5% 下修至 - 8.0%；新加坡也從 - 6.0% 下修至 - 6.2%。而與台灣一樣防疫有成的越南，成長率從先前的 4.1% 下修至 1.8%，仍保持成長。

中國今年預估成長 1.8%，與 6 月時的預測持平。這與中國的肺炎疫情受到控制，經濟活動重啟有很大關係。

2021 年開發中亞洲國家的 GDP 成長率預測落在 6.8%，高於 6 月時預測的 6.2% 。

亞開行首席經濟學家澤田康幸指出，由於 2020 年 GDP 大幅滑落，預測 2021 年將大幅回彈。然而從實質數字來看，經濟很可能呈現 L 型的緩慢復甦。他認為如果疫情影響拉長，今、明兩年都面臨下行風險。